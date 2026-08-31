रात के बचे चावलों से बनाएं सुबह का नाश्ता, ट्राई करें ये 5 रेसिपी

Leftover Rice Breakfast: रात के बचे हुए चावलों से आप बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बना सकते हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।

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आप रात के बचे हुए चावलों का यूज़ सुबह के नाश्ते के लिए कर सकते हैं. (AI PHOTO)

ज्यादातर घरों में रात के समय चावल बनते हैं, लेकिन कई बार चावल बच जाते हैं और सुबह उन्हें दोबारा खाने का मन नहीं होता. ऐसे में आप रात के बचे हुए चावलों का इस्तेमाल करके सुबह के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं. यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि पेट भी भर देता है. रात के बचे हुए चावलों को फेंकने से खाने की बर्बादी होती है. इसके बजाय आप इन्हें सही तरीके से फ्रिज में स्टोर करके सुबह नाश्ता बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे स्वादिष्ट डिश तैयार कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही 5 डिश के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप रात के बचे हुए चावलों से सुबह के नाश्ते के लिए बना सकते हैं.

1. बचे हुए चावलों से बनाएं क्रिस्पी अप्पे

बचे हुए चावलों से आप नरम अंदर और बाहर से कुरकुरे अप्पे बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले बचे हुए चावलों को थोड़े पानी के साथ मिक्सी में पीसकर चिकना पेस्ट बना लें. इसे एक बर्तन में निकालकर इसमें सूजी और दही डालें और अच्छी तरह मिला लें. बैटर को करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. अब इसमें बारीक कटी सब्जियां, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और मसाले डालकर मिलाएं. अप्पे बनाने से ठीक पहले इसमें ईनो डालकर हल्के हाथ से मिला लें. अप्पे पैन को गर्म करके हर खाने में थोड़ा तेल लगाएं और एक-एक चम्मच बैटर डालें. इसे ढककर मीडियम आंच पर पकाएं. नीचे से सुनहरा होने पर पलट दें और दूसरी तरफ से भी कुरकुरा होने तक सेंक लें.

2. चावल से बनाएं स्पंजी राइस केक

अगर आपको ढोकला पसंद है, तो बचे हुए चावलों से तैयार यह राइस केक आपको जरूर पसंद आएगा. इसके लिए मिक्सी में बचे हुए चावल, बेसन और दही डालकर अच्छी तरह पीस लें. तैयार पेस्ट को एक बर्तन में निकालें और इसमें सूजी मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करें और इसे करीब 10 मिनट के लिए रख दें. अब इसमें नमक और ईनो या बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. किसी थाली या मोल्ड में थोड़ा तेल लगाकर बैटर डालें. इसे पहले से गर्म स्टीमर में रखकर करीब 15 से 20 मिनट तक पकाएं. पकने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करें और चौकोर टुकड़ों में काट लें. पैन में तेल गर्म करके राई और करी पत्ता डालें. इसके बाद हल्दी और लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार करें और राइस केक के ऊपर डालकर सर्व करें.

3. बचे हुए चावलों से बनाएं कुरकुरी टिक्की

बचे हुए चावलों से स्वादिष्ट और कुरकुरी टिक्की भी बनाई जा सकती है. इसके लिए सबसे पहले बचे हुए चावलों को मैश कर लें. इसमें कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और सभी मसाले डालें. अब इसमें सूजी या चावल का आटा डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण से छोटी-छोटी लोई लेकर उन्हें गोल करके हल्का चपटा कर दें. पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और टिक्कियों को मीडियम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें. इन्हें हरी चटनी या दही के साथ गर्मागर्म परोसें.

4. बचे हुए चावल से बनाएं मसालेदार पराठे

अगर सुबह नाश्ते में पराठे खाने का मन है, तो बचे हुए चावल से भी स्वादिष्ट पराठे बनाए जा सकते हैं. इसके लिए एक बर्तन में बचे हुए चावल लें और उन्हें हल्का मैश कर लें. इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और सभी मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें गेहूं का आटा डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे की लोई बनाकर इसे हल्के हाथों से पराठे के आकार में बेलें. गर्म तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें. इसे दही, अचार या चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

5. इमली के स्वाद वाले क्रिस्पी राइस केक

अगर आपको थोड़ा चटपटा और अलग स्वाद पसंद है, तो बचे हुए चावलों से इमली वाले राइस केक बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले बचे हुए चावलों को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें इमली का गूदा, कटी हुई करी पत्ता, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालें. अब बेसन या चावल का आटा डालकर सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण से छोटे-छोटे चपटे राइस केक तैयार करें. पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें राई व हींग का तड़का लगाएं. अब राइस केक को पैन में रखें और दोनों तरफ से सुनहरा व कुरकुरा होने तक सेंक लें. तैयार राइस केक को गर्मागर्म चटनी के साथ परोसें. इस तरह से आप रात के बचे हुए चावलों का यूज़ सुबह के नाश्ते के लिए कर सकते हैं.