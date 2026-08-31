मिनटों में बनाएं चीज़ी गार्लिक ब्रेड, हर बाइट में मिलेगा लहसुन का स्वाद

Garlic Bread Recipe: बटर और लहसुन से बनी गार्लिक ब्रेड खाने में बेहद टेस्टी लगती है. इसका चीज़ी और गार्लिकी फ्लेवर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना बेहद आसान है. चलिए जानते हैं इसकी पूरी रेसिपी.

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तैयार चीज़ी गार्लिक ब्रेड को अपनी पसंद के अनुसार ट्रायंगल या स्टिक शेप में काटें और गरमागरम सर्व करें (pexels)

गार्लिक ब्रेड का नाम सुनते ही आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, क्योंकि इसका स्वाद होता ही इतना लाजवाब है. बाजार में मिलने वाली गार्लिक ब्रेड के लिए आपको अच्छी-खासी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन आप इसे घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक कभी भी खा सकते हैं. ऊपर से पिघला हुआ चीज़ और लहसुन का स्वाद गार्लिक ब्रेड को और भी स्वादिष्ट बना देता है. अगर आपका भी कुछ टेस्टी और झटपट खाने का मन हो रहा है, तो घर पर गार्लिक ब्रेड जरूर ट्राई करें. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. तो चलिए जानते हैं घर पर गार्लिक ब्रेड बनाने की आसान रेसिपी.

चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड स्लाइस – 4 से 6

बटर – 2 टेबलस्पून

लहसुन – 5 से 6 कलियां

चिली फ्लेक्स – ½ टीस्पून

ओरिगेनो – 1 टीस्पून

धनिया पत्ती – 1 टीस्पून

मोजरेला या प्रोसेस्ड चीज़ – जरूरत के अनुसार

नमक – स्वादानुसार

स्वीट कॉर्न – 2 टेबलस्पून

कैसे बनाएं चीज़ी गार्लिक ब्रेड?

सबसे पहले एक बाउल में नरम या हल्का पिघला हुआ बटर लें. इसमें बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालें. अब इसमें चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, थोड़ा धनिया पत्ती और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब ब्रेड स्लाइस लें और उसके ऊपर तैयार किया हुआ गार्लिक बटर अच्छी तरह फैला दें. ध्यान रखें कि बटर ब्रेड के कोनों तक अच्छी तरह लग जाए, ताकि हर बाइट में लहसुन और बटर का स्वाद आए.

अगर आप चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनाना चाहते हैं, तो ब्रेड के ऊपर कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा स्वीट कॉर्न भी मिला सकते हैं. इससे ब्रेड का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं.

तवे पर ऐसे सेंकें

एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और आंच धीमी रखें. अब ब्रेड को गार्लिक बटर वाली साइड ऊपर रखते हुए तवे पर रखें. इसे ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. जब चीज़ पिघलने लगे और नीचे की तरफ ब्रेड हल्की सुनहरी और क्रिस्पी हो जाए, तो इसे तवे से उतार लें.

अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं, तो ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें. तैयार ब्रेड स्लाइस को बेकिंग ट्रे पर रखें और करीब 5 से 7 मिनट तक बेक करें. जब चीज़ अच्छी तरह पिघल जाए और ब्रेड के किनारे सुनहरे होने लगें, तो इसे बाहर निकाल लें. तैयार चीज़ी गार्लिक ब्रेड को अपनी पसंद के अनुसार ट्रायंगल या स्टिक शेप में काटें और गरमागरम सर्व करें. इसके साथ टोमैटो सॉस, मेयोनेज या अपनी पसंद की डिप परोस सकते हैं. चाय या कॉफी के साथ भी इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है.

गार्लिक ब्रेड को और स्वादिष्ट बनाने के टिप्स

अगर आपको तेज लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है, तो लहसुन को बटर में हल्का-सा भूनकर यूज़ कर सकते हैं. इससे इसका स्वाद थोड़ा सौम्य हो जाएगा. गार्लिक बटर में पिज्जा सीजनिंग, बेसिल या थोड़ा-सा ब्लैक पेपर भी मिलाया जा सकता है. अगर आप ब्रेड को ज्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं, तो इसे धीमी आंच पर थोड़ा ज्यादा समय तक सेंकें. वहीं, तवे पर बनाते समय आंच तेज रखने से ब्रेड जल्दी जल सकती है और अंदर से ठीक से गर्म भी नहीं होगी. इसलिए इसे हमेशा धीमी आंच पर ही पकाना बेहतर है.