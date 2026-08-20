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घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी छोले-कुल्चे, स्वाद चखते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Chole Kulcha Recipe: छोले-कुलचे स्वाद में बेहद लाजवाब लगते हैं और इन्हें घर पर बनाना भी काफी आसान है. अगर आपको ठेले वाले चटपटे छोले-कुलचे पसंद हैं, तो थोड़ी सी तैयारी के साथ आप घर पर ही उससे भी स्वादिष्ट छोले-कुलचे तैयार कर सकती हैं. इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

Written by: Sapna
Published: August 20, 2026, 6:25 PM IST
Chole Kulcha Recipe
गरमा-गरम कुलचे को मसालेदार छोले और बारीक कटे प्याज के साथ सर्व करें.

चटपटा और मसालेदार खाना पसंद करने वालों के लिए छोले-कुलचे एक बेहतरीन ऑप्शन है. खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में इसका स्ट्रीट फूड वाला स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन हर बार बाहर जाकर खाने के बजाय आप इसे घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं. खास बात यह है कि अगर छोले पहले से भिगोकर रखे हों, तो इसकी तैयारी में ज्यादा समय नहीं लगता. आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट छोले-कुलचे बनाने का आसान तरीका. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

छोले-कुलचे बनाने के लिए सामग्री

छोले बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आपको, 1 कप काबुली चना, 2 से 3 प्याज, 1 चम्मच चाट मसाला, आधआ चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 नींबू, जरूरत के अनुसार तेल की जरूरत पड़ेगी. अगर आपको ज्यादा लोगों के लिए छोले बनाने है, तो आप उसी हिसाब से चीजों को बढ़ा भी सकते हैं. कुलचे बनाने के लिए आपको 400 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, करीब 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच चीनी, स्वादानुसार नमक, जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी, ऊपर से डालने के लिए अजवाइन या जीरा, सेंकने के लिए थोड़ा तेल या घी की जरूरत पड़ेगी.

इस तरह तैयार करें छोले

सबसे पहले काबुली चनों को अच्छी तरह धोकर पानी में रातभर या करीब 8 घंटे के लिए भिगो दें. सुबह इनका पानी निकालकर चनों को कुकर में डालें. इसमें पानी और थोड़ा नमक मिलाकर चनों को अच्छी तरह नरम होने तक पकाएं. अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसमें उबले हुए छोले डालें. इसके बाद चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और जरूरत के हिसाब से नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अंत में नींबू का रस डालें और सभी चीजों को कुछ मिनट तक पकने दें. अगर आपको ज्यादा चटपटा स्वाद पसंद है, तो ऊपर से थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं. आपके मसालेदार छोले तैयार हैं.

कुलचे बनाने का आसान तरीका

कुलचे के लिए सबसे पहले मैदे को छान लें. इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी और नमक मिलाएं. अब दही और तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को कुछ मिनट तक अच्छी तरह मसलें, ताकि यह मुलायम और चिकना हो जाए. अब आटे पर हल्का तेल लगाकर इसे ढक दें और करीब 2 घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दें. जब आटा अच्छी तरह सेट हो जाए, तो इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें. हर लोई को हल्का बेलकर ऊपर से थोड़ा जीरा या अजवाइन डालें और उसे हाथ या बेलन की मदद से दबा दें. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. तैयार कुलचे को तवे पर डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. जब कुलचे पर हल्के सुनहरे-भूरे निशान नजर आने लगें, तो समझ लें कि यह पक चुका है. तवे से उतारने के बाद ऊपर से थोड़ा घी या मक्खन लगा दें.

गरमा-गरम कुलचे को मसालेदार छोले और बारीक कटे प्याज के साथ सर्व करें. इस तरह घर पर ही तैयार हो जाएगा ऐसा चटपटा छोले-कुलचा, जिसका स्वाद आपको बार-बार बनाने के लिए मजबूर कर सकता है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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