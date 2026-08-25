रक्षाबंधन पर घर में बनाएं स्वादिष्ट घेवर, आसान है इसकी रेसिपी

Ghevar Recipe at Home: रक्षाबंधन के मौके पर घेवर से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई दूसरा हो सकता है. सावन के महीने में आने वाले त्योहारों पर घेवर खास मिठाई मानी जाती है, जिसे हर कोई बड़े चाव से खाना पसंद करता है.

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आपका स्वादिष्ट रोज बादाम घेवर तैयार है

रक्षाबंधन अब बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और बाजारों में भी त्योहार की रौनक देखने को मिल रही है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है, लेकिन अगर आप इस बार बाजार से मिठाई नहीं लाना चाहती हैं, तो घर पर घेवर बनाना एक बेहतरीन ऑप्शन है. घेवर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है. इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है. कई लोगों की शिकायत रहती है कि घर पर बनाया गया घेवर अंदर से जालीदार नहीं बन पाता, लेकिन अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सही तरीका अपनाकर आप घर पर ही बाजार जैसा जालीदार और स्वादिष्ट घेवर बना सकती हैं. आइए जानते हैं घेवर बनाने की पूरी रेसिपी.

रोज बादाम घेवर बनाने के लिए सामग्री

1 कप मैदा

¼ कप पिघला हुआ घी

½ कप ठंडा दूध

½ कप ठंडा पानी

1 चुटकी पीला फूड कलर

तलने के लिए घी

1 कप चीनी

½ कप पानी

½ चम्मच गुलाब एसेंस

थोड़े से केसर के धागे

कटे हुए बादाम और पिस्ता

सूखी गुलाब की पंखुड़ियां, मावा

घेवर बैटर बनाने का तरीका

घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बाउल में घी लेना है और उसे बर्फ से अच्छी तरह से फेंट लेना है. उसके बाद इसमें मैदा डाल देना है और उसे मिक्स कर लेना है. आप इसे अपने हाथों से मिक्स कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर मैदा की कोई भी गांठ न बचे. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे पानी डालकर मिलाते रहें, ध्यान रखें आपको एकसाथ पानी नहीं डालना है. घेवर बनाने के लिए घोल न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही गाढ़ा और बैटर को लगातार चलाते हुए तैयार करें. जैसा आपका घोल होगा, वैसा ही आपका घेवर तैयार होगा. हल्के पतले घोल से ही घेवर अंदर से जालीदार बनता है. चाहें तो इसमें एक चुटकी पीला फूड कलर डाल दें. बैटर को करीब 15 से 20 मिनट के लिए रख दें.

चाशनी कैसे तैयार करें?

घेवर की चाशनी तैयार करने के लिए आपको पहले ही तैयारी करनी चाहिए. ताकि जब घेवर सिक जाए, तो सीधे उसे चाशनी में डिप किया जा सके. इससे चाशनी अच्छे से तैयार हो जाती है. चाशनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन में चीनी लेनी है और उसमें पानी डालकर मीडियम आंच पर पकाना है. इसे तब तक पकाना है, जब तक चाशनी में एक तार न आ जाए. इसके बाद इसमें गुलाब एसेंस और केसर डालकर अच्छी तरह मिला लें. चाशनी को अलग रख दें.

घेवर को कैसे सेंकें?

घेवर को सेंकने के लिए एक ऐसे बर्तन में घी डालना है, जिसमें अच्छी तरह से घेवर बन पाए और आप आसानी से उसे निकाल भी पाएं. इसके लिए आप एक गहरी और भारी तले वाली कढ़ाई में घी गरम करें. घी अच्छी तरह गरम होना चाहिए. इसके बाद एक करछुल बैटर लेकर उसे थोड़ी ऊंचाई से घी के बीच में धीरे-धीरे डालें. बैटर डालते ही जालीदार परत बननी शुरू हो जाएगी. कुछ सेकंड रुकने के बाद इसी तरह थोड़ा और बैटर डालें. घेवर की परतें बनने दें और बीच में एक खाली जगह बनाए रखें. जब घेवर किनारों से सुनहरा और कुरकुरा होने लगे, तो बीच में सींक या चॉपस्टिक की मदद से हल्का सा रास्ता बनाकर बैटर डालें. घेवर को अच्छी तरह सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. तैयार होने पर इसे सावधानी से निकालकर एक्स्ट्रा घी निकलने दें.

ऐसे तैयार करें घेवर

अब घेवर को चाशनी में डिप कर दें या गर्म घेवर पर तैयार चाशनी हल्की मात्रा में डालें. ध्यान रखें कि ज्यादा चाशनी न डालें, वरना घेवर का कुरकुरापन कम हो सकता है और अगर आप चाशनी में घेवर डिप कर रहे हैं, तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही बाहर निकाल लें. आखिर में इसके ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ता और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां,मावा, केसर डालकर सजाएं. आपका स्वादिष्ट रोज बादाम घेवर तैयार है. रक्षाबंधन पर इसे परिवार के साथ सर्व करें और त्योहार की मिठास को और खास बनाएं.