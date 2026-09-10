बेसन के पकोड़ों से बनाएं स्वादिष्ट मोदक, बेहद आसान है रेसिपी

Besan Pakora Modak Recipe: क्या आपने कभी बेसन के पकोड़ों से बने मोदक खाए हैं? अगर नहीं, तो इस गणेश चतुर्थी एक बार यह अनोखी रेसिपी जरूर ट्राई करें. इसे घर पर बनाना बेहद आसान है और स्वाद में भी ये किसी से कम नहीं लगते. सबसे खास बात यह है कि आप इन मोदक का भोग गणपति बप्पा को भी लगा सकते हैं.

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इन्हें गणपति बप्पा को भोग लगाएं और परिवार के साथ इस अनोखे प्रसाद का आनंद लें.

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि मोदक बप्पा को बेहद प्रिय हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी पर उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस बार घर पर मोदक बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो आसान होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी हो, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है. आज हम आपको बेसन के पकोड़ों से मोदक बनाने का आसान तरीका बताएंगे. इसे बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही बहुत ज्यादा मेहनत. तो चलिए जानते हैं बेसन के पकोड़ों से स्वादिष्ट मोदक बनाने की आसान रेसिपी.

बेसन के मोदक बनाने के लिए सामग्री

1 कप बेसन

3/4 कप चीनी

1/2 कप पानी

पकोड़े तलने के लिए घी या तेल

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज

1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर

ऐसे तैयार करें बेसन के पकोड़ों वाले मोदक

1. सबसे पहले बेसन का घोल बनाएं

एक बर्तन में बेसन लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें. इसे अच्छी तरह फेंटें, ताकि इसमें कोई गुठली न रह जाए. घोल न बहुत पतला रखें और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा.

2. छोटे पकोड़े तल लें

कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें. अब बेसन के घोल से छोटे-छोटे पकोड़े डालकर उन्हें मध्यम आंच पर तलें. पकोड़ों को बहुत ज्यादा लाल या डार्क न करें, बस हल्का सुनहरा होने तक तलना है. तैयार पकोड़ों को प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें.

3. पकोड़ों को दरदरा पीसें

जब पकोड़े पूरी तरह ठंडे हो जाएं, तो उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. इन्हें मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि पकोड़ों का एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है. थोड़ा दानेदार मिश्रण रहेगा, तो मोदक का टेक्सचर ज्यादा अच्छा आएगा.

4. अब चाशनी तैयार करें

एक पैन में चीनी और पानी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं. चीनी पूरी तरह घुलने के बाद इसमें इलायची पाउडर और चाहें तो थोड़ा ऑरेंज फूड कलर डाल दें. यहां आपको एक या दो तार की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है. बस चीनी की चाशनी थोड़ी गाढ़ी और चिपचिपी हो जाए, इतना काफी है.

5. पकोड़ों को चाशनी में मिलाएं

अब गैस धीमी कर दें और चाशनी में दरदरे पिसे हुए पकोड़े डाल दें. साथ ही खरबूजे के बीज भी मिला दें. सभी चीजों को अच्छी तरह चलाते रहें, जब तक कि पकोड़े चाशनी को सोख न लें और मिश्रण कढ़ाई छोड़ने न लगे. इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. ध्यान रखें कि मिश्रण पूरी तरह ठंडा न हो, हल्का गुनगुना रहेगा तो सांचे में आसानी से सेट हो जाएगा.

6. मोदक का शेप दें

मोदक के सांचे पर थोड़ा सा घी लगा लें. अब इसमें तैयार मिश्रण भरें और हाथ या चम्मच की मदद से अच्छी तरह दबाएं. सांचा बंद करके हल्का दबाएं और फिर खोलकर मोदक को सावधानी से बाहर निकाल लें. आपके स्वादिष्ट और दानेदार बेसन के मोदक तैयार हैं. इन्हें गणपति बप्पा को भोग लगाएं और परिवार के साथ इस अनोखे प्रसाद का आनंद लें.