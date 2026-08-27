रक्षाबंधन पर नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट पनीर के पराठे, हर कोई करेगा तारीफ

Paneer Paratha Recipe: रक्षाबंधन के मौके पर कुछ स्पेशल और टेस्टी नाश्ता खाने का मन है, तो आप पनीर का पराठा ट्राई कर सकते हैं. इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है.

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रक्षाबंधन के दिन नाश्ते में बना यह स्वादिष्ट पराठा परिवार के सभी लोगों को जरूर पसंद आएगा.

रक्षाबंधन का दिन साल में एक बार आता है और हर कोई इसे खास बनाने की पूरी कोशिश करता है. अगर आप डेली के बोरिंग नाश्ते से परेशान हो गए हैं और रक्षाबंधन वाले दिन कुछ टेस्टी और हटके नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए पनीर का पराठा बेस्ट रहेगा. इसको बनाने में बहुत समय भी नहीं लगता और ये टेस्ट में बहुत स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी होता है. पनीर से हमारी बॉडी को बहुत से फायदे मिलते हैं. इस नाश्ते को देखते ही सब लोग खुश हो जाएंगे. चलिए अब इसकी रेसिपी जान लेते हैं.

पनीर पराठे के लिए सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी. पनीर पराठा बनाने के लिए गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक की जरूरत होगी. पराठे की स्टफिंग को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं. इसके अलावा धनिया, जीरा और साबुत लाल मिर्च को हल्का भूनकर दरदरा कूट लें. यह मसाला पराठे के स्वाद और खुशबू को खास बना देता है. अगर आपको प्याज पसंद है, तो बारीक कटा हुआ प्याज भी स्टफिंग में शामिल कर सकते हैं. आप जितने लोगों के लिए पराठा बनाने वाले हैं, उसके हिसाब से सामग्री को कम या ज्यादा कर सकते हैं.

ऐसे तैयार करें स्टफिंग

सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें. इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और थोड़ा अमचूर पाउडर डालें. अब इसमें भुना हुआ धनिया, जीरा और लाल मिर्च का दरदरा मसाला मिलाएं. चाहें तो बारीक कटा प्याज भी डाल सकते हैं. सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मसाले पनीर में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. ध्यान रहे कि नमक को सबसे आखिरी में डालना है, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से पराठे फट भी सकते हैं.

नरम आटा गूंधना है जरूरी

पराठे को नरम और स्वादिष्ट बनाने के लिए आटा भी सही तरीके से तैयार करें. एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंध लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त या बहुत ढीला न हो. आटा गूंधने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे पराठे बेलना आसान रहेगा. आपका आटा जितना अच्छा गूंधा होगा, पराठे का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और पराठे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे.

पराठे में भरें पनीर की स्टफिंग

अब आटे की बराबर आकार की लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का सा बेलकर इसके बीच में पनीर की तैयार स्टफिंग रखें. किनारों को उठाकर स्टफिंग को अंदर बंद कर दें और हल्के हाथों से इसे दोबारा गोल आकार दें. इसके बाद थोड़ा सूखा आटा लगाकर धीरे-धीरे पराठा बेल लें. ज्यादा जोर से बेलने से स्टफिंग बाहर निकल सकती है, इसलिए हाथ हल्का रखें.

तवे पर ऐसे सेंकें

तवा गर्म करके उस पर बेला हुआ पराठा डालें. जब नीचे की तरफ हल्के निशान दिखाई देने लगें, तो पराठे को पलट दें. अब दोनों तरफ अपनी पसंद के अनुसार घी, तेल या सरसों का तेल लगाकर मध्यम आंच पर सेंकें. कलछी से हल्का दबाते हुए पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं. गरमा-गरम पनीर पराठे तैयार हैं. इन्हें दही, हरी चटनी या अचार के साथ सर्व करें. रक्षाबंधन के दिन नाश्ते में बना यह स्वादिष्ट पराठा परिवार के सभी लोगों को जरूर पसंद आएगा.