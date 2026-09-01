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जन्माष्टमी प्रसाद के लिए ऐसे बनाएं धनिया पंजीरी, स्वाद और सेहत दोनों का खजाना

Dhaniya Panjiri Recipe: जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है. आप इसे घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 1, 2026, 3:15 PM IST
Dhaniya Panjiri Recipe
धनिया पंजीरी सिर्फ प्रसाद के तौर पर ही खास नहीं है, बल्कि इसमें यूज़ होने वाली सामग्री भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है

इस साल 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूरी विधि-विधान से पूजा करते हैं. इस दिन लड्डू गोपाल को झूला झुलाने का भी खास महत्व है. भगवान को तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन बिना धनिया पंजीरी के भोग को अधूरा माना जाता है. इसलिए इस दिन भगवान को विशेष रूप से धनिया पंजीरी का भोग लगाया जाता है. इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं. अगर आपको घर पर धनिया पंजीरी का प्रसाद बनाना नहीं आता, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको घर पर आसानी से धनिया पंजीरी का भोग तैयार करने की विधि बताएंगे.

धनिया पंजीरी बनाने के लिए सामग्री

  • सवा कप साबुत धनिया का ताजा पिसा हुआ पाउडर
  • आधा कप मखाने
  • बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स
  • 1 चम्मच चिरौंजी
  • आधा कप दरदरी पिसी हुई शक्कर
  • 1/4 कप बारीक कटा हुआ नारियल
  • आधा कप घी

ऐसे बनाएं धनिया पंजीरी

धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में करीब 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें. इसमें धनिया पाउडर डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनें. धनिया का रंग हल्का गहरा होने लगे और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें. अब उसी पैन में थोड़ा घी डालकर मखाने भूनें. मखानों को तब तक सेंकें, जब तक वे अच्छी तरह कुरकुरे न हो जाएं. इसके बाद इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लें.इसके बाद एक बड़े बर्तन में भुना हुआ धनिया पाउडर और पिसे हुए मखाने डालें. इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, नारियल और दरदरी पिसी शक्कर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. बस तैयार है स्वादिष्ट धनिया पंजीरी. इसे भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाएं और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में परिवार के साथ खाएं.

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धनिया पंजीरी खाने के फायदे

धनिया पंजीरी सिर्फ प्रसाद के तौर पर ही खास नहीं है, बल्कि इसमें यूज़ होने वाली सामग्री भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. धनिया, मखाने, ड्राई फ्रूट्स और घी मिलकर इसे एक एनर्जी देने वाला एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. व्रत के दौरान खाया जा सकता है. मखाने और सूखे मेवों से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जबकि धनिया पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है. धनिया पंजीरी का प्रसाद विशेष रूप से ब्रज में लगाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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