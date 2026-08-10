त्योहार पर घर में बनाएं घेवर, जानें बनाने की आसान रेसिपी

कई लोगों को लगता है कि बाजार जैसा घेवर घर पर बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप सही सामग्री और सही तरीका अपनाएं, तो घर पर भी स्वादिष्ट और कुरकुरा घेवर आसानी से तैयार किया जा सकता है. इस बार त्योहार पर बाजार से घेवर खरीदने के बजाय आप इसे घर पर ही बनाकर परिवार के साथ इसका स्वाद ले सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सही तरीके से बैटर तैयार करने और घेवर को तलने का तरीका पता हो, तो घर पर ही बाजार जैसा घेवर बनाया जा सकता है.
सबसे पहले जान लेते है कि घेवर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी.
घेवर का बैटर तैयार करने के लिए आपको एक बड़े बर्तन में देसी घी और बर्फ के टुकड़े डालकर उसे अच्छी तरह से फेंट लेना है. इसे तब तक फेंटना है, जब तक घी हल्का क्रीमी और चिकना न हो जाए. इसके बाद बर्फ के टुकड़े बाहर निकाल लें. अब इसमें धीरे-धीरे मैदा और बेसन डालें. साथ ही ठंडा दूध मिलाते जाएं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके ठंडा पानी डालें और लगातार फेंटते रहें. अंत में नींबू का रस डालकर बैटर को अच्छी तरह मिला लें. घेवर के लिए बैटर सामान्य पकौड़े के घोल जैसा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इसे काफी पतला और एकदम चिकना रखना जरूरी है. बैटर में किसी तरह की गांठ नहीं होनी चाहिए. तैयार घोल को कुछ देर ठंडा ही रखें.
घेवर बनाने के लिए एक गहरी और भारी तले वाली कड़ाही या भगोना लें. इसमें घी या तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करें. ध्यान रखें कि बर्तन को पूरी तरह न भरें, क्योंकि बैटर डालने पर झाग ऊपर आता है. अब एक चम्मच या छोटी कटोरी की मदद से बैटर की थोड़ी मात्रा लेकर कड़ाही के बीच में ऊंचाई से पतली धार के रूप में डालें. बैटर डालते समय बीच का हिस्सा खाली रहने दें, ताकि घेवर की पहचान वाली जालीदार बनावट बन सके. बैटर डालने के बाद कुछ सेकंड रुकें. जब झाग थोड़ा शांत हो जाए, तब दोबारा बीच में थोड़ी मात्रा में बैटर डालें. इसी तरह कई बार बैटर डालते जाएं. इस प्रक्रिया से घेवर की परतें और जालीदार आकार तैयार होगा. जब घेवर का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और किनारे कुरकुरे दिखाई देने लगें, तो इसे सावधानी से बाहर निकाल लें. इसे किसी जाली या गहरे बर्तन के ऊपर रख दें, ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए.
अब एक छोटे बर्तन में चीनी और पानी डालकर गर्म करें. चीनी पूरी तरह घुलने के बाद इसे कुछ मिनट तक पकाएं. स्वाद के लिए इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं. चाशनी तैयार हुई है या नहीं, यह देखने के लिए थोड़ी सी चाशनी चम्मच में लेकर ठंडी करें. इसे अंगूठे और उंगली के बीच लगाकर देखें. अगर हल्का तार बनने लगे, तो चाशनी तैयार है.
तैयार घेवर को हल्की गर्म चाशनी में डुबोएं या चम्मच की मदद से उसके ऊपर चाशनी डालें. ध्यान रखें कि घेवर को बहुत देर तक चाशनी में न रखें, वरना उसकी कुरकुराहट कम हो सकती है. अब इसके ऊपर ठंडी और गाढ़ी रबड़ी फैलाएं. ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और थोड़ी इलायची डालकर सजाएं. इस तरह आपका घर का बना टेस्टी और कुरकुरा घेवर तैयार है. त्योहार पर इसे परिवार और मेहमानों के साथ सर्व कर सकते हैं.