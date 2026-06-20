घर पर बालों को सिल्की बनाने के लिए इन 3 चीजों से बनाएं हेयर सीरम, मिलेगी नेचुरल चमक

How To Make Hair Serum At Home: अगर आपके बाल भी काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं और आप बालों को सिल्की बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए घर पर बना हेयर सीरम एकदम बेस्ट साबित होता है, आइए आपको बताते हैं बनाने का तरीका

Written by: Ritika
Published: June 20, 2026, 5:46 PM IST
(Pic credit-AI)
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How To Make Hair Serum At Home: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल, बेकार खान-पान की वजह से बालों पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर नजर आता है. इससे अधिकतर लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. कम उम्र में बाल झड़ना, सफेद होना और उनकी चमक खोने की समस्या भी देखनी पड़ती है काफी कुछ करने के बाद भी कुछ खास असर नजर नहीं आते हैं. लड़कियां बाहर से महंगी-महंगी चीजें बालों के लिए खरीदती हैं, लेकिन उससे बाल काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं. आइए आज आपको बताते हैं प्राकृतिक हेयर सीरम को बनाने के बारे में, जो बालों को पोषण देने के साथ-साथ हेयर फॉल, डैंड्रफ और रूखेपन जैसी समस्याओं को कम करने का काम करता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसको घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जान लीजिए.

घर पर कैसे बनाएं नेचुरल हेयर सीरम?

और पढ़ें: सीरम लगाने के बावजूद भी उजड़े-उजड़े रहते हैं बाल, कहीं गलत तरीके से तो नहीं लगा रहीं आप?

नेचुरल हेयर सीरम बनाने की जरूरी सामग्री

अगर आप घर पर नेचुरल हेयर सीरम को बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें चाहिए जैसे- प्याज का रस, मेथी का पानी और एलोवेरा जेल इन चीजों की जरूरत होती है और ये आपके पास भी आसानी से मिल जाएगा. बालों को मजबूत, मुलायम और चमकदार बनाने के लिए ये फायदेमंद है.

नेचुरल हेयर सीरम बनाने की विधि

अगर आप नेचुरल हेयर सीरम को घर पर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है और फिर उसमें मेथी का पानी डाल देना है. अब आपको इसमें प्याज का ताजा रस भी मिला देना है. एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. इसको आपको तब तक मिलाना है जब तक यह स्मूद पेस्ट बनकर तैयार न हो जाए. तैयार सीरम को स्प्रे बोतल में आप भरकर बाद के लिए भी स्टोर कर सकते हैं. फ्रिज में 5 से 7 दिनों तक स्टोर इसको आसानी से किया जा सकता है.

हेयर सीरम लगाने का सही तरीका क्या है?

अगर आप इसको घर पर बनाकर लगाना चाहते हैं, तो बालों को धोकर अच्छे से सूखा लें. सीरम को स्कैल्प और बालों की लंबाई तक आपको अच्छे से लगाना है. हल्की मसाज अब आपको करना है. कम से कम 30 मिनट तक आपको इसको बालों में लगाकर रखना है. इसके बाद आपको शैम्पू से बालों को अच्छे से धो देना है. सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी हेयर प्रोडक्ट या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले हेयर विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. हर इंसान के हेयर अलग-अलग होते हैं, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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