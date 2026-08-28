रक्षाबंधन की फूलों वाली सजावट से बनाएं Homemade Perfume, महक उठेगा पूरा घर

सजावट के फूलों को फेंकें नहीं, क्योंकि इनकी मदद से आप घर पर ही खुशबूदार परफ्यूम बना सकते हैं. आइए जानते हैं, इसे बनाने का आसान तरीका.

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रक्षाबंधन की फूलों वाली सजावट के बाद बचे फूलों को फेंकने के बजाय उनसे घर का बना खुशबूदार परफ्यूम तैयार करें.(AI PHOTO)

रक्षाबंधन का त्योहार आते ही घर में चारों तरफ फूलों से सजावट की जाती है. पूजा की थाली से लेकर दरवाजे और घर के कोनों तक फूलों की खूबसूरत सजावट देखने को मिलती है. लेकिन त्योहार खत्म होने के बाद ये फूल अक्सर मुरझा जाते हैं और इन्हें फेंकना पड़ता है. अगर आपके घर में भी रक्षाबंधन की सजावट के फूल बचे हुए हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाय आप इनसे घर पर ही Homemade Perfume बना सकते हैं. इसकी खुशबू न केवल घर को महका देगी, बल्कि फूलों का दोबारा यूज़ भी हो जाएगा.

घर पर परफ्यूम बनाने के लिए क्या चाहिए?

फूलों से परफ्यूम बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके लिए आप गुलाब, मोगरा, चमेली या गेंदे जैसे खुशबूदार फूल ले सकते हैं. इसके अलावा एक साफ कांच की बोतल, थोड़ा सा पानी और गुलाब जल की जरूरत होगी. अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है, तो खुशबू को और बेहतर बनाने के लिए इसकी कुछ बूंदें भी डाली जा सकती हैं.

ऐसे बनाएं Homemade Perfume

सबसे पहले सजावट में इस्तेमाल हुए फूलों को अलग कर लें. ध्यान रखें कि फूल बहुत ज्यादा खराब या सड़े हुए न हों. फूलों को साफ पानी से हल्के हाथों से धो लें और उनकी पंखुड़ियां अलग कर लें. अब एक साफ बर्तन में पानी गर्म करें. पानी को उबालने के बाद इसमें फूलों की पंखुड़ियां डाल दें. गैस की आंच धीमी कर दें और इसे कुछ देर तक पकने दें. जब पानी का रंग हल्का बदलने लगे और फूलों की खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लें. फूलों की सारी पंखुड़ियां अलग हो जानी चाहिए. अब इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं. अगर आप ज्यादा तेज खुशबू चाहते हैं, तो इसमें अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की 2-3 बूंदें डाल सकते हैं. तैयार मिश्रण को एक साफ स्प्रे बोतल में भर लें. बोतल को अच्छी तरह बंद करके हल्का सा हिला दें. आपका Homemade Flower Perfume तैयार है. इसे आप घर के पर्दों, कुशन या कमरे के कोनों में हल्का स्प्रे कर सकते हैं.

लंबे समय तक खुशबू के लिए रखें ये सावधानी

घर पर बने इस तरह के परफ्यूम में आमतौर पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाले प्रिजर्वेटिव नहीं होते. इसलिए इसे थोड़ी मात्रा में बनाना बेहतर है. तैयार परफ्यूम को ठंडी जगह या फ्रिज में रखें और कुछ दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लें. इस्तेमाल से पहले बोतल को हल्का हिला लें. अगर आप इसे कपड़ों या किसी सतह पर स्प्रे करने वाले हैं, तो पहले छोटे और छिपे हुए हिस्से पर चेक कर लें. इससे दाग पड़ने की संभावना से बचा जा सकता है. रक्षाबंधन की फूलों वाली सजावट के बाद बचे फूलों को फेंकने के बजाय उनसे घर का बना खुशबूदार परफ्यूम तैयार करें. यह आसान तरीका आपके घर को फूलों को खुशबू से भर देगा और त्योहार के फूलों का एक अच्छा इस्तेमाल भी हो जाएगा.