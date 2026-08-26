नाश्ते में बनाएं बिना स्टीमर के इडली-सांभर, आसान है बनाने का तरीका

Idli Sambar Recipe: जब घर में स्टीमर न हो तो घर पर इडली कैसे बनाएं? लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप कढ़ाई या कुकर से भी इडली को स्टीम कर सकते हैं.

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गरमा-गरम इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें

क्या आपका मन इडली-सांभर खाने का है, लेकिन घर में स्टीमर नहीं है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर पर बिना स्टीमर के भी इडली बना सकते हैं. इसके लिए आपको बस कढ़ाई या कुकर की जरूरत पड़ेगी और कुछ ही देर में आपकी फटाफट इडली तैयार हो जाएगी. इडली-सांभर खाने में बहुत टेस्टी लगता है. सुबह के नाश्ते के लिए यह एकदम बेस्ट है. यह बहुत ही हल्का नाश्ता है और इसे खाने से पेट भी भर जाता है. आप इस साउथ इंडियन डिश को घर पर आराम से बना सकते हैं. चलिए इसकी रेसिपी के बारे में जानते हैं.

इडली बनाने के लिए सामग्री

1 कप सूजी यानी रवा

आधा कप दही

जरूरत के अनुसार पानी

आधा चम्मच नमक

आधा चम्मच ईनो फ्रूट सॉल्ट

इडली मोल्ड या छोटी कटोरियां

थोड़ा सा तेल

इडली बनाने की विधि

इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में सूजी और दही डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लेना है. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा बैटर तैयार कर लेना है. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न रहें. अब इसमें नमक मिलाकर बैटर को करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देना है. इससे सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी. इडली बनाने से ठीक पहले बैटर में ईनो डालें और हल्के हाथ से मिला लेना है. ईनो डालने के बाद बैटर को ज्यादा देर तक नहीं रखना है और तुरंत इडली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है. अगर आपके पास इडली मोल्ड नहीं है, तो छोटी स्टील की कटोरियों का यूज़ भी किया जा सकता है. कटोरियों या मोल्ड पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है और उसमें बैटर भर देना है.

बिना स्टीमर के ऐसे पकाएं इडली

आप बिना स्टीमर के भी इडली बना सकते हैं. इसके लिए एक गहरी कढ़ाई लेनी है और उसमें करीब दो गिलास पानी डालना है. पानी के बीच में एक छोटा स्टैंड या उल्टी कटोरी को रख देना है, ताकि इडली वाले बर्तन का पानी से सीधा संपर्क न हो पाए. अब इडली मोल्ड या बैटर से भरी कटोरियों को स्टैंड के ऊपर रखना है और कढ़ाई को ढक देना है. मीडियम आंच पर करीब 12 से 15 मिनट तक इडली को भाप पर पकाना है. इडली पकने के बाद गैस बंद कर दें और कुछ मिनट ठंडा होने दें. इसके बाद चाकू या चम्मच की मदद से इडली निकाल लें.

सांभर बनाने के लिए सामग्री

आधा कप अरहर यानी तुअर दाल

लौकी, गाजर, टमाटर, बैंगन या पसंद की अन्य सब्जियां

2 चम्मच सांभर मसाला

इमली का पल्प

थोड़ा सा गुड़

हल्दी

नमक

तेल

राई

हींग

करी पत्ता

सूखी लाल मिर्च

सांभर बनाने का तरीका

सबसे पहले तुअर दाल और कटी हुई सब्जियों को कुकर में डालें. इसमें हल्दी, नमक और करीब ढाई कप पानी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें राई, हींग, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का तैयार करें. आप इसमें बारीक कटा प्याज भी डाल सकते हैं. इसके बाद इसमें उबली हुई दाल और सब्जियां डालें. सांभर मसाला, इमली का पल्प और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर करीब 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. जरूरत के अनुसार पानी डालकर सांभर की कंसिस्टेंसी सही कर लें.

नारियल की चटनी

नारियल की चटनी के लिए मिक्सी में कसा हुआ नारियल, भुनी हुई चना दाल, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक और नमक डालें. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर चिकना पीस लें. अब छोटे पैन में तेल गर्म करके राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं और इसे चटनी के ऊपर डाल दें. अब गरमा-गरम इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें. बिना स्टीमर के बनी यह इडली नाश्ते के लिए स्वादिष्ट और आसान ऑप्शन है.