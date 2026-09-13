गणेश चतुर्थी के खास मौके पर बनाएं महाराष्ट्रीयन वरन भात, आसान है रेसिपी

Ganesh Chaturthi Special Dish: गणेश चतुर्थी के मौके पर अगर आप कुछ खास बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन-सी डिश बनाई जाए जो जल्दी तैयार हो और स्वाद में भी लाजवाब लगे, तो वरन भात एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह एक पारंपरिक महाराष्ट्रीयन डिश है, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसके लिए ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो चलिए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट वरन भात बनाने की आसान रेसिपी.

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आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. त्योहार के दिन घर में मेहमानों और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहता है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि घर पर कुछ खास और स्वादिष्ट बनाया जाए. हालांकि, त्योहार के दिन पूजा-पाठ और दूसरे कामों की वजह से किचन में ज्यादा समय बिताना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ऐसी रेसिपी काफी काम आती है, जो कम समय में आसानी से तैयार हो जाए. अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर कुछ पारंपरिक और स्वादिष्ट बनाने का मन बना रहे हैं, तो वरन भात ट्राई कर सकते हैं. दाल और चावल से तैयार होने वाली यह डिश सादगी के साथ-साथ स्वाद से भी भरपूर होती है. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और यह घर के सभी लोगों को पसंद आ सकती है. अगर आपने अभी तक वरन भात नहीं बनाया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

वरण भात के लिए क्या-क्या चाहिए?

वरण बनाने के लिए

1 कप अरहर या तुअर दाल

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

1 चुटकी हींग

स्वादानुसार नमक

1 चम्मच देसी घी

थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया

भात बनाने के लिए

1 कप चावल

जरूरत के अनुसार पानी

थोड़ा नमक

ऐसे तैयार करें वरण भात

सबसे पहले तुअर दाल को साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. दाल को पहले से भिगोने से उसे पकने में कम समय लगता है. अब दाल को प्रेशर कुकर में डालें और इसमें करीब ढाई कप पानी मिलाएं. इसके साथ हल्दी, हींग, नमक और एक चम्मच देसी घी डालकर कुकर बंद कर दें. मध्यम आंच पर दाल को 3 से 4 सीटी तक पकने दें. कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने के बाद ढक्कन खोलें और दाल को अच्छी तरह मथ लें, ताकि उसका टेक्सचर एकदम मुलायम और एकसार हो जाए. वरण को बनाते समय इसमें प्याज, टमाटर या लहसुन डालने की जरूरत नहीं होती. इसकी खासियत ही इसका हल्का और सादा स्वाद है, जिसमें घी और हींग की खुशबू इसे अलग स्वाद देती है.

ऐसे तैयार करें भात

अब चावल की बारी है. चावल को दो-तीन बार पानी से धो लें, जब तक पानी काफी हद तक साफ न दिखाई देने लगे. इसके बाद इसे पर्याप्त पानी और थोड़ा नमक डालकर कुकर या पतीले में पका लें. चावल न तो बहुत ज्यादा गीले हों और न ही कच्चे रहें. अच्छी तरह पके हुए चावल वरन के साथ ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं. चावल तैयार होने के बाद इसे प्लेट या कटोरी में निकालें. इसके ऊपर गरमा-गरम वरण डालें और एक चम्मच देसी घी ऊपर से डाल दें. चाहें तो थोड़ा हरा धनिया डालकर सजाएं और स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू भी निचोड़ सकते हैं. इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा.