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मैदा नहीं, आटे से बनाएं स्वादिष्ट मोमोज, घर पर ऐसे तैयार करें बाजार जैसे मोमोज

Wheat Momos Recipe: अगर आपको भी मोमोज खाना पसंद है और आप मैदा से बचना चाहते हैं, तो एक बार आटे के मोमोज जरूर ट्राई करें. ये बनाने में आसान हैं और स्वाद में भी किसी से कम नहीं लगेंगे. आइए जानते हैं घर पर आटे के मोमोज बनाने की आसान रेसिपी.

Written by: Sapna
Published: September 2, 2026, 7:13 PM IST
Wheat Momos Recipe
घर पर तैयार ये मोमोज स्वाद में मजेदार लगेंगे और आप इनमें अपनी पसंद की फिलिंग भी आसानी से बदल सकते हैं.

मोमोज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को मोमोज खाना पसंद होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मैदा से बने मोमोज ही खाए जाएं. अगर आप कुछ हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो घर पर आटे से भी स्वादिष्ट मोमोज तैयार कर सकते हैं. इसकी रेसिपी बेहद आसान है और इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. आमतौर पर बाजार में मिलने वाले मोमोज मैदा से तैयार किए जाते हैं. मैदा में फाइबर की मात्रा कम होती है, इसलिए रोजाना इसका ज्यादा सेवन करना सेहत के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता. ऐसे में आप मैदा की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके घर पर मोमोज बना सकते हैं. आटे से बने मोमोज न सिर्फ स्वादिष्ट लगते हैं, बल्कि इन्हें अपनी पसंद की हेल्दी फिलिंग के साथ भी तैयार किया जा सकता है.

आटे के मोमोज बनाने के लिए सामग्री

  • गेहूं का आटा – 1 से 1.5 कप
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल या घी – 1 छोटा चम्मच
  • पत्ता गोभी – बारीक कटी हुई
  • गाजर – बारीक कटी हुई
  • शिमला मिर्च – बारीक कटी हुई
  • प्याज – बारीक कटा हुआ
  • अदरक और लहसुन – बारीक कटे हुए
  • हरी मिर्च – बारीक कटी हुई
  • काली मिर्च पाउडर – स्वादानुसार
  • अन्य मसाले – जरूरत के अनुसार

कैसे बनाएं आटे के मोमोज?

1. सबसे पहले आटा तैयार करें

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक डालें. अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथें. ध्यान रखें कि आटा बहुत नरम या बहुत कड़ा न हो. इसे रोटी के आटे की तरह गूंथना है. आटा तैयार होने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएं और इसे ढककर करीब 15-20 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और मोमोज की शीट बेलना आसान रहेगा.

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2. तैयार करें मोमोज की फिलिंग

अब एक बाउल में बारीक कटी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज डालें. इसमें थोड़ा नमक मिलाकर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें. सब्जियों से पानी निकलने लगे तो उन्हें हल्के हाथों से निचोड़ लें. अब इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च पाउडर डालें. स्वाद के अनुसार दूसरे मसाले भी मिला सकते हैं. अगर आपको पनीर पसंद है तो इसमें बारीक कटा या क्रम्बल किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं. सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

3. मोमोज को दें मनचाहा आकार

तैयार आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. हर लोई को पतला बेलें. चाहें तो एक बड़ी रोटी बेलकर गिलास या छोटी कटोरी की मदद से गोल टुकड़े काट सकते हैं. अब एक गोल शीट के बीच में 1-2 चम्मच फिलिंग रखें. किनारों को हल्के हाथ से मोड़ते हुए बंद कर दें और मोमोज को अपनी पसंद का आकार दें. इसी तरह बाकी मोमोज भी तैयार कर लें.

4. अब मोमोज को करें स्टीम

स्टीमर या जाली वाली प्लेट पर हल्का सा तेल लगाएं और उस पर मोमोज रखें. मोमोज के बीच थोड़ी जगह जरूर रखें, ताकि वे आपस में चिपके नहीं. अब इन्हें मिडियम आंच पर करीब 12-15 मिनट तक स्टीम करें. जब मोमोज अच्छी तरह पक जाएं तो इन्हें बाहर निकाल लें. गरमागरम आटे के मोमोज को तीखी लाल चटनी या अपनी पसंद की डिप के साथ सर्व करें. घर पर तैयार ये मोमोज स्वाद में मजेदार लगेंगे और आप इनमें अपनी पसंद की फिलिंग भी आसानी से बदल सकते हैं.

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About the Author

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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