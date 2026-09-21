नाश्ते में बनाएं सूजी-आटे की मसाला पूड़ी, आसान रेसिपी से मिनटों में होगी तैयार

Suji Atta Masala Puri Recipe: क्या आपने कभी सूजी और आटे से बनी मसाला पूड़ी खाई है? अगर नहीं, तो एक बार जरूर ट्राई करें. इसका चटपटा और मसालेदार स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि खाने के बाद आपका बार-बार बनाने का मन करेगा. आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट मसाला पूड़ी बनाने की आसान रेसिपी.

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अगर आप भी रोज के नाश्ते में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो मसाला पूड़ी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

आमतौर पर घरों में आलू की सब्जी या दूसरी सब्जियों के साथ सादी या मसाला पूड़ी बनाई जाती है, लेकिन सूजी और आटे से तैयार यह मसाला पूड़ी स्वाद में थोड़ी अलग और बेहद खास होती है. इसमें कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं, जो इसे खुशबूदार और चटपटा स्वाद देते हैं. सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक तक, इसे कभी भी बनाया जा सकता है. इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता. आटा, सूजी और घर में मौजूद कुछ सामान्य मसालों की मदद से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. अगर आप भी रोज के नाश्ते में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो मसाला पूड़ी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

मसाला पूड़ी बनाने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 1 कप

सूजी – आधा कप

आलू – 1 मध्यम आकार का (वैकल्पिक)

अजवाइन – आधा छोटा चम्मच

जीरा – आधा छोटा चम्मच

कसूरी मेथी – 1 से 2 चम्मच

हींग – 1 चुटकी

हल्दी – 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स – स्वादानुसार

गरम मसाला – आधा छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल या घी – जरूरत के अनुसार

पानी – आटा गूंथने के लिए

कैसे बनाएं मसाला पूड़ी?

सूजी तैयार करें

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी लें. इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सूजी नरम होकर अच्छी तरह फूल जाएगी.

मसाले मिलाएं

अब सूजी में गेहूं का आटा डालें. इसके बाद अजवाइन, जीरा, कसूरी मेथी, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अगर आप आलू वाली मसाला पूड़ी बनाना चाहते हैं, तो इसमें उबला और मैश किया हुआ आलू भी मिला दें.

आटा गूंथ लें

मिश्रण में एक चम्मच तेल या घी डालें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा नरम न हो. पूड़ी के लिए आटा थोड़ा सख्त रखना बेहतर रहता है. आटा तैयार होने के बाद इसे करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

लोइयां तैयार करें

तय समय के बाद आटे को दोबारा हल्के हाथों से गूंथकर चिकना कर लें. अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें.

पूड़ियां बेलें

एक लोई लें और उस पर थोड़ा तेल लगाकर बेल लें. पूड़ी को बहुत पतला न बेलें, बल्कि हल्का मोटा रखें, ताकि तलने के बाद यह अच्छी तरह फूले और कुरकुरी बने.

तेल में तलें

कढ़ाई में तेल गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म होने पर एक-एक करके पूड़ी डालें. इसे हल्के हाथ से दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. इसी तरह सारी पूड़ियां तैयार कर लें. गरमागरम मसाला पूड़ी को दही, अचार, चाय या अपनी पसंद की सब्जी के साथ सर्व करें. नाश्ते में बनने वाली यह पूड़ी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ रोज के खाने से कुछ अलग भी महसूस होगी.