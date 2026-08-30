घर पर ऐसे बनाएं मूंग दाल का हलवा, स्वाद ऐसा कि बार-बार खाने का मन करे

Moong Dal Halwa Recipe: क्या आपका भी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है और समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए? तो आप घर पर स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है. आइए, जानते हैं इसकी पूरी रेसिपी.

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मूंग दाल से तैयार होने वाला यह हलवा स्वाद के साथ-साथ हमारी बॉडी को कई न्यूट्रिशन भी देता है

घर पर मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ लोगों को लगता है कि घर पर हलवाई जैसा दानेदार और स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप इसे सही तरीके से स्टेप-बाय-स्टेप बनाएंगे, तो हलवा एकदम दानेदार और स्वादिष्ट बनेगा. इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. स्वाद से भरपूर होने के साथ-साथ मूंग दाल का हलवा सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. चलिए, बिना देर किए इसकी आसान और स्वादिष्ट रेसिपी जान लेते हैं.

मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सामग्री

धुली मूंग दाल – 1 कप

देसी घी – ½ से ¾ कप

चीनी – ¾ कप

दूध – ½ कप

पानी – 2 कप

मावा/खोया – ½ कप

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

बादाम – 10 से 12

काजू – 10 से 12

पिस्ता – 1 बड़ा चम्मच

केसर – कुछ धागे

गर्म दूध – 1 बड़ा चम्मच

सबसे पहले मूंग दाल को भिगोएं

हलवा बनाने से पहले मूंग दाल को अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इसे करीब 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. दाल फूल जाए तो इसका पानी पूरी तरह निकाल दें. अब दाल को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. दाल पीसते समय ज्यादा पानी न डालें. इसे बिल्कुल महीन पेस्ट बनाने के बजाय थोड़ा दरदरा रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी से हलवा दानेदार बनेगा.

दाल को धीमी आंच पर भूनना है जरूरी

अब एक भारी तले वाली कड़ाही लें और उसमें देसी घी गर्म करें. घी गर्म होने के बाद पिसी हुई मूंग दाल डाल दें. दाल को धीमी से मिडियम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. यह इस रेसिपी का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसलिए दाल को भूनने में जल्दबाजी न करें. करीब 20 से 30 मिनट तक इसे अच्छी तरह भूनने. जब दाल का कच्चापन खत्म हो जाए, रंग हल्का सुनहरा होने लगे और घी अलग दिखाई देने लगे, तब समझ लें कि दाल अच्छी तरह भुन चुकी है और इसमें से बेहद अच्छी खुशबू आने लगेगी.

दूध और पानी डालते समय रखें सावधानी

दूसरी तरफ एक पैन में दूध और पानी गर्म कर लें. अब भुनी हुई दाल में इसे धीरे-धीरे डालें और साथ-साथ लगातार चलाते रहें. गर्म दूध और पानी डालने पर छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतें. दाल को तब तक पकाएं, जब तक वह दूध और पानी को अच्छी तरह सोख न ले. इसके बाद इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ी देर के लिए पतला हो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें, जब तक नमी कम न हो जाए.

मावा और मेवे डालकर बढ़ाएं स्वाद

अब हलवे में मावा डालें और अच्छी तरह मिलाकर कुछ देर पकाएं. इसके बाद इलायची पाउडर, केसर और कटे हुए बादाम, काजू व पिस्ता डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक हलवा गाढ़ा न हो जाए और किनारों से घी नजर आने लगे. जब हलवा आपकी पसंद की कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो गैस बंद कर दें. गरमा-गरम मूंग दाल का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है.

हलवा बनाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

मूंग दाल का हलवा बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान दाल को भूनने पर देना चाहिए. अगर दाल ठीक से नहीं भुनेगी, तो हलवे में कच्चापन महसूस होता है. इसलिए इसे धीमी आंच पर भूनें. दूध और पानी डालते समय हलवे को लगातार चलाते रहें, इससे गुठलियां नहीं बनती हैं. घी की मात्रा भी बहुत कम न करें, क्योंकि हलवे का असली स्वाद और टेक्सचर काफी हद तक घी पर निर्भर करता है. आखिर में काजू, बादाम, पिस्ता और केसर डालने से इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.मूंग दाल से तैयार होने वाला यह हलवा स्वाद के साथ-साथ हमारी बॉडी को कई न्यूट्रिशन भी देता है. मूंग दाल में प्रोटीन, फाइबर और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.