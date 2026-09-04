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जन्माष्टमी के स्पेशल डिनर में बनाएं पनीर बटर मसाला, आसान है रेसिपी

Paneer Butter Masala Recipe: त्योहार के दिन कुछ खास और स्वादिष्ट बनाने का मन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि डिनर में क्या बनाया जाए? अगर आप भी इस उलझन में हैं, तो इस बार घर पर पनीर बटर मसाला बनाकर देखिए. इसकी रेसिपी बेहद आसान है और स्वाद ऐसा कि घर के सभी लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे.

Written by: Sapna
Published: September 4, 2026, 8:47 AM IST
Paneer Butter Masala Recipe
जन्माष्टमी के स्पेशल डिनर में यह डिश खाने का स्वाद और भी खास बना सकती है (pexels)

जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और कई लोग रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बाद ही व्रत खोलते हैं. ऐसे में अगर आप भी पूजा के बाद परिवार के लिए कुछ स्पेशल डिनर तैयार करने की सोच रहे हैं, तो पनीर बटर मसाला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह सब्जी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है और पनीर प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत माना जाता है. अक्सर लोगों को लगता है कि घर पर बनाई गई पनीर की सब्जी में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद नहीं आ सकता. इसी वजह से वे शाही सब्जियां बनाने से बचते हैं. लेकिन अगर आपको सही सामग्री और बनाने का तरीका पता हो, तो घर पर भी पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया जा सकता है. इसकी क्रीमी ग्रेवी, मक्खन का स्वाद और मसालों की खुशबू इसे बेहद खास बना देती है. जन्माष्टमी के स्पेशल डिनर में इसे बनाकर आप परिवार के साथ स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं पनीर बटर मसाला बनाने की आसान रेसिपी.

पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सामग्री

  • पनीर – 250 ग्राम, क्यूब्स में कटे हुए
  • पके हुए टमाटर – 3 से 4 बड़े
  • काजू – 10 से 12, करीब 30 मिनट तक गर्म पानी में भिगोए हुए
  • मक्खन – 3 बड़े चम्मच
  • तेल – 1 बड़ा चम्मच
  • तेज पत्ता – 1
  • दालचीनी – 1 इंच का टुकड़ा
  • हरी इलायची – 2
  • लौंग – 2
  • अदरक – 1 छोटा चम्मच, बारीक कद्दूकस किया हुआ
  • हरी मिर्च – 1 से 2
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर – आधा छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – एक चौथाई छोटा चम्मच
  • कसूरी मेथी – 1 बड़ा चम्मच
  • चीनी या शहद – 1 छोटा चम्मच
  • फ्रेश क्रीम – 2 बड़े चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

कैसे बनाएं पनीर बटर मसाला

1. सबसे पहले तैयार करें ग्रेवी का बेस

ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा तेल और करीब 1 चम्मच मक्खन डालकर गर्म करें. अब इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग डालें. कुछ सेकेंड बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक और चीरा लगी हरी मिर्च डालकर हल्का भून लें. इसके बाद कटे हुए टमाटर और भीगे हुए काजू कढ़ाई में डालें. इन्हें तब तक पकाएं, जब तक टमाटर अच्छी तरह नरम न हो जाएं. इसमें करीब 3 से 4 मिनट लग सकते हैं. गैस बंद कर दें और इस मिश्रण को ठंडा होने दें. जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. ध्यान रखें कि ग्रेवी का पेस्ट जितना स्मूद होगा, सब्जी की बनावट उतनी ही क्रीमी आएगी.

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2. अब पकाएं मसालेदार ग्रेवी

अब उसी कढ़ाई में बचा हुआ मक्खन और थोड़ा तेल डालें. आंच धीमी रखें और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर हल्का सा चलाएं. अब इसमें तैयार किया हुआ टमाटर-काजू का पेस्ट डाल दें. इसे धीमी से मध्यम आंच पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें. जब ग्रेवी से तेल या मक्खन अलग दिखाई देने लगे, तो समझें कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है. इसके बाद जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालें. नमक और चीनी या शहद डालकर ग्रेवी को अच्छी तरह मिलाएं. कढ़ाई को ढककर करीब 4 से 5 मिनट तक पकने दें, ताकि सभी मसालों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए.

3. पनीर और क्रीम डालकर दें फाइनल टच

अब ग्रेवी में फ्रेश क्रीम डालें. कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच हल्का क्रश करके इसमें डालें और अच्छी तरह मिला दें.इसके बाद पनीर के क्यूब्स ग्रेवी में डालकर धीरे से मिक्स करें, ताकि पनीर टूटे नहीं. आखिर में थोड़ा गरम मसाला डालें और सब्जी को 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. गैस बंद कर दें. तैयार है आपका क्रीमी और स्वादिष्ट बिना प्याज-लहसुन वाला पनीर बटर मसाला. इसे गरमागरम नान, रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं. जन्माष्टमी के स्पेशल डिनर में यह डिश खाने का स्वाद और भी खास बना सकती है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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