घर पर ऐसे बनाएं पनीर रोल, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद

Paneer Roll Recipe: क्या आपका मन भी कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का हो रहा है? तो आप घर पर आसानी से पनीर रोल बना सकते हैं. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और स्वाद भी ऐसा होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक इसे पसंद कर सकते हैं. आइए जानते हैं पनीर रोल बनाने की आसान रेसिपी.

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बच्चों के लिए बनाते समय आप इसमें उनकी पसंद की सब्जियां भी शामिल कर सकती हैं.

अगर आप भी ऐसी डिश की तलाश में हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो, तो पनीर रोल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने के लिए पनीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है. आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक के लिए बना सकते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाते हैं, तो उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं आता और वे बाहर का खाना खाने की जिद करने लगते हैं. ऐसे में पनीर रोल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाला भी होता है और इसे अपनी पसंद की सब्जियों और मसालों के साथ तैयार किया जा सकता है. कई लोगों को लगता है कि घर पर पनीर रोल बनाना मुश्किल है या इसका स्वाद बाजार जैसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपको इसकी सही रेसिपी पता हो, तो आप घर पर भी स्वादिष्ट और आसानी से पनीर रोल तैयार कर सकते हैं.

पनीर रोल बनाने का सामान

मैदे की रोटी – 4

पनीर – 200 ग्राम

प्याज – 1 बारीक कटा हुआ

शिमला मिर्च – 1 बारीक कटी हुई

टमाटर – 1 बारीक कटा हुआ

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 चम्मच

हरी मिर्च – 1-2 बारीक कटी हुई

लाल मिर्च पाउडर – ½ चम्मच

गरम मसाला – ½ चम्मच

चाट मसाला – ½ चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल – 2-3 चम्मच

हरा धनिया – 2-3 चम्मच बारीक कटा हुआ

नींबू का रस – स्वादानुसार

हरी चटनी या टोमेटो सॉस – जरूरत के अनुसार

ऐसे तैयार करें पनीर की स्टफिंग

सबसे पहले पनीर रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लें. इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ सेकंड तक चलाते हुए पकाएं. इसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर डालकर पकाएं. सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं तो इसमें बारीक कटा हुआ पनीर डालें. अब लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. स्टफिंग को करीब 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि मसालों का स्वाद पनीर में अच्छी तरह मिल जाए. गैस बंद करने से पहले इसमें हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस डालकर मिला दें. आपकी पनीर रोल की स्टफिंग तैयार है.

अब बनाएं पनीर रोल

रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले तवा गर्म करें और उस पर रोटी को हल्का सेंक लें. अब रोटी को एक प्लेट में रखें और उसके ऊपर हरी चटनी या टोमेटो सॉस की पतली परत लगाएं.इसके बाद रोटी के बीच में तैयार पनीर की स्टफिंग रखें. रोटी को दोनों तरफ से मोड़ते हुए रोल का आकार दें, ताकि स्टफिंग बाहर न निकले. अब तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और तैयार रोल को रखें. इसे धीमी से मिडियम आंच पर चारों तरफ से हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. इसी तरह बाकी रोल भी तैयार कर लें. गरमा-गरम पनीर रोल को आप हरी चटनी या अपनी पसंद की डिप के साथ सर्व कर सकते हैं. बच्चों के लिए बनाते समय आप इसमें उनकी पसंद की सब्जियां भी शामिल कर सकती हैं.