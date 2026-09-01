घर पर ऐसे बनाएं पनीर रोल, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद

अगर आप भी ऐसी डिश की तलाश में हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो, तो पनीर रोल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने के लिए पनीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है. आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक के लिए बना सकते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाते हैं, तो उन्हें उसका स्वाद पसंद नहीं आता और वे बाहर का खाना खाने की जिद करने लगते हैं. ऐसे में पनीर रोल आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाला भी होता है और इसे अपनी पसंद की सब्जियों और मसालों के साथ तैयार किया जा सकता है. कई लोगों को लगता है कि घर पर पनीर रोल बनाना मुश्किल है या इसका स्वाद बाजार जैसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपको इसकी सही रेसिपी पता हो, तो आप घर पर भी स्वादिष्ट और आसानी से पनीर रोल तैयार कर सकते हैं.
सबसे पहले पनीर रोल के लिए स्टफिंग तैयार कर लें. इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ सेकंड तक चलाते हुए पकाएं. इसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर डालकर पकाएं. सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं तो इसमें बारीक कटा हुआ पनीर डालें. अब लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, हरी मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. स्टफिंग को करीब 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि मसालों का स्वाद पनीर में अच्छी तरह मिल जाए. गैस बंद करने से पहले इसमें हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस डालकर मिला दें. आपकी पनीर रोल की स्टफिंग तैयार है.
रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले तवा गर्म करें और उस पर रोटी को हल्का सेंक लें. अब रोटी को एक प्लेट में रखें और उसके ऊपर हरी चटनी या टोमेटो सॉस की पतली परत लगाएं.इसके बाद रोटी के बीच में तैयार पनीर की स्टफिंग रखें. रोटी को दोनों तरफ से मोड़ते हुए रोल का आकार दें, ताकि स्टफिंग बाहर न निकले. अब तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और तैयार रोल को रखें. इसे धीमी से मिडियम आंच पर चारों तरफ से हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. इसी तरह बाकी रोल भी तैयार कर लें. गरमा-गरम पनीर रोल को आप हरी चटनी या अपनी पसंद की डिप के साथ सर्व कर सकते हैं. बच्चों के लिए बनाते समय आप इसमें उनकी पसंद की सब्जियां भी शामिल कर सकती हैं.