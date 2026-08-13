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घर पर ऐसे बनाएं गरमा-गरम जलेबी, टेस्ट आएगा लाजवाब

Homemade Jalebi: बाजार जैसी क्रिस्पी और टेस्टी जलेबी आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. एक बार इसका स्वाद चखने के बाद आप बाहर की जलेबी खाना भूल जाएंगे. तो चलिए जानते हैं घर पर जलेबी बनाने की आसान रेसिपी.

Written by: Sapna
Published: August 13, 2026, 7:08 PM IST
Jalebi
(PEXELS PHOTO)

घर पर जलेबी बनाते समय अक्सर लोगों को परेशानी होती है. कभी जलेबी चपटी बन जाती है, तो कभी कुछ देर बाद ही नरम पड़ जाती है, कई बार जलेबी में बाजार जैसी क्रिस्पीनेस भी नहीं आ पाती. इसी वजह से लोगों को लगता है कि घर पर परफेक्ट जलेबी बनाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ आसान टिप्स और सही तरीके को फॉलो करके आप घर पर ही बाजार जैसी कुरकुरी और टेस्टी जलेबी तैयार कर सकते हैं.

जलेबी के लिए जरूरी सामग्री

  • मैदा – 1 कप
  • बेसन – 2 बड़े चम्मच
  • दही – 3 बड़े चम्मच
  • बेकिंग पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच
  • चीनी – 1.5 कप
  • पानी – जरूरत के अनुसार
  • घी या तेल – तलने के लिए
  • इलायची पाउडर – थोड़ा सा
  • फूड कलर – चुटकी भर, वैकल्पिक
  • नींबू का रस – कुछ बूंदें

सबसे पहले तैयार करें चाशनी

एक पैन में चीनी और पानी डालकर मिडियम फ्लेम पर पकाएं. चीनी पूरी तरह घुलने के बाद इसे कुछ मिनट और उबालें. चाशनी न तो बहुत पतली होनी चाहिए और न ही ज्यादा गाढ़ी. हल्की चिपचिपी चाशनी जलेबी के लिए बेहतर रहती है. स्वाद के लिए इसमें इलायची पाउडर और चाहें तो थोड़ा फूड कलर डाल सकते हैं. आखिर में कुछ बूंद नींबू का रस डालें. इससे चाशनी जल्दी जमती नहीं है. चाशनी तैयार होने के बाद गैस धीमी कर दें या इसे हल्का गर्म रखें.

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ऐसे तैयार करें जलेबी का बैटर

एक बड़े बाउल में मैदा, बेसन, दही और बेकिंग पाउडर डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह फेंटें. बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि बोतल या पाइपिंग बैग से आसानी से निकले और कढ़ाई में डालने पर अपना आकार बनाए रखे. बैटर में गांठें नहीं रहनी चाहिए. इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला होगा तो जलेबी का आकार नहीं बनेगा और बहुत गाढ़ा होने पर जलेबी मोटी और भारी हो सकती है.

पाइपिंग बैग में भरें बैटर

जलेबी बनाने के लिए तैयार बैटर को पाइपिंग बैग, सॉस बोतल या किसी साफ जिप-लॉक बैग में भर लें. बैग के कोने में छोटा सा छेद करें. छेद का आकार ऐसा रखें कि बैटर आसानी से निकले और जलेबी की धार बहुत मोटी न हो. अब एक चौड़ी और सपाट कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें. आंच मिडियम रखें. बैटर को कढ़ाई में डालते हुए गोल-गोल घुमाकर जलेबी का आकार दें. जलेबी को बहुत ज्यादा भरकर न बनाएं, ताकि उसे पलटने और कुरकुरा करने में आसानी हो. जलेबी को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. तेज आंच पर तलने से बाहर से रंग जल्दी आता है, लेकिन अंदर की जलेबी सही तरह से नहीं सिकेगी. इसलिए जलेबी को मिडियम फ्लेम पर ही पकाएं.

गर्म जलेबी को चाशनी में डालें

तली हुई जलेबी को तुरंत निकालकर हल्की गर्म चाशनी में डालें. करीब 30 से 60 सेकंड तक चाशनी में रखने के बाद इसे बाहर निकाल लें. बहुत देर तक चाशनी में रखने से जलेबी की क्रिस्पीनेस कम होती है. तैयार जलेबी को प्लेट में निकालकर ऊपर से बारीक कटे पिस्ते या बादाम से सजा सकते हैं. गरमा-गरम जलेबी को ताजी दही या गाढ़ी रबड़ी के साथ परोसें. इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा.

जलेबी को कुरकुरा बनाने के खास टिप्स

जलेबी का बैटर हमेशा सही गाढ़ापन वाला रखें और तलते समय आंच को मिडियम रखें. चाशनी बहुत गाढ़ी न करें और जलेबी को उसमें ज्यादा देर तक न छोड़ें. जलेबी को तलने के तुरंत बाद हल्की गर्म चाशनी में डालना सबसे अच्छा रहता है. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो घर पर भी जलेबी बाहर जैसी कुरकुरी और रसदार बन जाएगी.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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