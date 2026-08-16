नाश्ते में बनाएं गरमा-गरम पनीर के पराठे, आसान है पूरी रेसिपी

घर पर पनीर पराठा बनाते समय अक्सर एक परेशानी आती है. कई बार पराठे की स्टफिंग बाहर निकल जाती है या फिर वह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नहीं बन पाता. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप घर पर ही बिल्कुल ढाबा स्टाइल पनीर पराठा बना सकते हैं. पनीर पराठा टेस्टी होने के साथ न्यूट्रिशन भी माना जाता है. पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए जैसे कई न्यूट्रिशन पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर ढाबा स्टाइल पनीर पराठा बनाने की आसान रेसिपी.
इन चीजों को आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते है और आपको ज्यादा लोगों के लिए पराठे बनाने है, तो उसकी हिसाब से इसमें चीजें मिलाते जाएं.
एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त न हो. अच्छी तरह गूंथने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और पराठे बेलते समय आसानी रहेगी.
स्टफिंग बनाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा. इसके लिए आपको एक पैन में थोड़ा सा जीरा, साबुत धनिया और लाल मिर्च को हल्का भून लें. ठंडा होने के बाद इसे दरदरा कूट लें. अब एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर लें और उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और प्याज डालें. इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक मिलाएं. आखिर में तैयार किया हुआ भुना-कुटा मसाला डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. मसालों का यह टेस्ट पनीर पराठे को खास स्वाद और खुशबू देगा. अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हैं, तो इसे स्टफिंग में डालना जरूरी नहीं है. बिना प्याज के भी पराठा टेस्टी बनेगा.
आटे की बराबर आकार की लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का सा बेलकर उसके बीच में जरूरत के हिसाब से पनीर की स्टफिंग रखें. अब आटे के किनारों को उठाकर स्टफिंग को अंदर बंद कर दें और ऊपर से अच्छी तरह सील कर दें. इस स्टेप में जल्दबाजी न करें. अगर लोई ठीक से बंद नहीं होगी, तो बेलते समय स्टफिंग बाहर निकल सकती है. इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्टफिंग भी नहीं भरनी है.
स्टफिंग भरी हुई लोई पर थोड़ा सूखा आटा लगाएं. अब इसे बेलन की मदद से हल्के हाथों से गोल आकार में बेलें. बहुत ज्यादा दबाव डालने से पराठा फट सकता है, इसलिए धीरे-धीरे बेलना बेहतर रहेगा. अब तवे को मिडियम फ्लेम पर गर्म करें और बेला हुआ पराठा उस पर डाल दें. जब एक तरफ हल्के निशान दिखाई देने लगें, तो पराठे को पलट दें. दोनों तरफ थोड़ा घी या तेल लगाकर इसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें. पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए तो इसे तवे से उतार लें. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें.
गरमा-गरम पनीर पराठे को दही, अचार, हरी चटनी या मक्खन के साथ परोसें. सही तरीके से तैयार की गई पनीर की स्टफिंग और भुने मसालों की खुशबू इस पराठे को घर के आम नाश्ते से थोड़ा खास बना देगी. इस तरह से आपका टेस्टी क्रिस्पी पनीर पराठा तैयार हो जाएगा.