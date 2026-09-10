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गणेश चतुर्थी पर बप्पा के भोग में बनाएं पूरन पोली, जानें आसान रेसिपी

Puran Poli Recipe: गणेश चतुर्थी के मौके पर अगर आप कुछ स्पेशल डिश बनाने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, तो आप पूरन पोली की स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं. इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. तो चलिए जानते हैं घर पर पूरन पोली बनाने की आसान रेसिपी.

Written by: Sapna
Published: September 10, 2026, 6:57 PM IST
Puran Poli Recipe
इसे प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांट सकते हैं. पूरन पोली बनाते समय ध्यान रखें कि इसे हमेशा मध्यम आंच पर ही सेंकें. (AI PHOTO)

इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन हरतालिका तीज भी है. ऐसे में यह खास मौका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. इस दिन बप्पा के भोग के लिए तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनाए जाते हैं. साथ ही, घर को सजाकर त्योहार की तैयारियां भी की जाती हैं. अगर आप भी इस खास मौके पर कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन डिश को लेकर कंफ्यूज हैं, तो महाराष्ट्र की मशहूर पूरन पोली बना सकते हैं. यह एक पारंपरिक और स्वादिष्ट डिश है, जिसे त्योहारों के मौके पर खास तौर पर बनाया जाता है. इसे घर पर बनाना काफी आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती है. अगर आपको पूरन पोली बनाने की रेसिपी नहीं पता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको इस आर्टिकल में पूरन पोली बनाने की आसान और पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप घर पर ही स्वादिष्ट पूरन पोली तैयार कर सकते हैं.

पूरन पोली बनाने के लिए सामग्री

  • 1 कप चना दाल
  • 1 कप गुड़
  • 2 कप गेहूं का आटा
  • 1-2 चम्मच मैदा
  • आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • एक चुटकी जायफल पाउडर
  • 1-2 चम्मच घी
  • एक चुटकी नमक
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • पूरन पोली सेंकने के लिए घी

ऐसे तैयार करें पूरन

सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर करीब 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद दाल को कुकर में डालकर जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं और नरम होने तक पका लें. दाल पकने के बाद अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी बचा है, तो उसे अलग कर दें. अब एक कड़ाही में पकी हुई चना दाल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाएं. इसे लगातार चलाते रहें, जब तक गुड़ अच्छी तरह घुल न जाए और पेस्ट गाढ़ा होकर एक साथ इकट्ठा होने न लगे. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और एक चुटकी जायफल पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला दें. पेस्ट को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह मैश कर लें या मिक्सर में पीस लें, ताकि पूरन एकदम मुलायम हो जाए और इसमें दाल के दाने न रहें.

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ऐसे तैयार करें आटा

अब एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा, नमक और थोड़ा सा घी डालें. इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को अच्छी तरह गूंथने के बाद करीब 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे आटा सेट हो जाएगा और पूरन पोली बेलने में आसानी होगी.

पूरन पोली कैसे बनाएं?

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का सा बेलकर उसके बीच में तैयार पूरन रखें. अब किनारों को उठाकर पूरन को अच्छी तरह अंदर बंद कर दें. इसके बाद इसे हल्के हाथों से गोल आकार में बेलें. बेलते समय ज्यादा दबाव न डालें, वरना पूरन बाहर निकल सकता है. अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे आसानी से बेल सकते हैं. अब तवा गर्म करें और उस पर पूरन पोली डालकर दोनों तरफ से सेंकें. दोनों तरफ हल्का सुनहरा रंग आने पर घी लगाएं और इसे अच्छी तरह सेक लें. इसी तरह बाकी पूरन पोली भी तैयार कर लें. गणेश चतुर्थी के मौके पर आप गर्मागर्म पूरन पोली को बप्पा के भोग में अर्पित कर सकते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांट सकते हैं. पूरन पोली बनाते समय ध्यान रखें कि इसे हमेशा मध्यम आंच पर ही सेंकें. इससे पोली अच्छी तरह सिकेगी, फटेगी नहीं और इसका स्वाद भी बढ़िया रहेगा.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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