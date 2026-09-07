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घर पर ऐसे बनाएं झटपट वेज बिरयानी, 10 मिनट में होगी तैयार

Veg Biryani Recipe: क्या आपका भी आज कुछ स्वादिष्ट और खास खाने का मन कर रहा है? अगर हां, तो आप घर पर झटपट वेज बिरयानी बना सकते हैं. आमतौर पर लोगों को लगता है कि बिरयानी बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. सही तरीका पता हो, तो आप इसे महज 10 मिनट में भी तैयार कर सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 7, 2026, 7:00 PM IST
Veg Biryani Recipe
. इस आसान तरीके से आप कम समय में घर पर स्वादिष्ट और खुशबूदार वेज बिरयानी तैयार कर सकते हैं. इसे रायते, सलाद या चटनी के साथ सर्व करें.

वेज बिरयानी ऐसी डिश है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. चावल, ताजी सब्जियों और मसालों से बनी इसकी खुशबू और स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान या किसी मुश्किल तरीके की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप भी घर पर वेज बिरयानी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी आसान रेसिपी नहीं पता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको वेज बिरयानी बनाने का ऐसा आसान तरीका बताएंगे, जिससे आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और बिरयानी स्वाद में भी एकदम लाजवाब बनेगी. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.

बिरयानी बनाने के लिए सामग्री

  • 1 कप चावल
  • 2 कप पानी
  • 1 बड़ा प्याज, बारीक कटा हुआ
  • 2 टमाटर, बारीक कटे हुए
  • 1 कप मिक्स सब्जियां
  • 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 1 बड़ा चम्मच जीरा
  • 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच गरम मसाला
  • 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला
  • 1 बड़ा चम्मच घी या तेल
  • नमक स्वादानुसार
  • थोड़ी सी पुदीना पत्ती

जानें आसान बनाने की विधि

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 20-30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इससे चावल अच्छी तरह खिलकर पकेंगे. अब कुकर में घी या तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालें और फिर कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकेंड तक पकाएं. अब कटे हुए टमाटर डालें और उन्हें तब तक पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं. इसके बाद गाजर, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च, फूलगोभी और आलू जैसी अपनी पसंद की सब्जियां डाल दें. अगर आप सोयाबीन डालना चाहते हैं, तो उसे पहले गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लें और फिर सब्जियों के साथ मिला दें. सब्जियों में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला और बिरयानी मसाला डालें. नमक मिलाकर मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह भून लें. सब्जियों को पूरी तरह गलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे चावल के साथ भी पकेंगी. अब भीगे हुए चावल डालें और हल्के हाथ से सब कुछ मिला लें. इसमें 2 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें. मध्यम आंच पर करीब 1-2 सीटी आने दें और फिर गैस बंद कर दें. कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें. ढक्कन खोलने के बाद बिरयानी को ज्यादा चलाने के बजाय हल्के हाथ से फ्लफ करें. ऊपर से पुदीना डालकर गर्मागर्म सर्व करें.

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स्वाद बढ़ाने के लिए ध्यान रखें

बिरयानी का स्वाद अच्छा रखने के लिए चावल को जरूरत से ज्यादा न पकाएं, वरना वे चिपचिपे हो सकते हैं. सब्जियों को भी बहुत ज्यादा गलाने से बचें. आखिर में थोड़ा पुदीना और घी डालने से बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों काफी बेहतर हो जाते हैं. इस आसान तरीके से आप कम समय में घर पर स्वादिष्ट और खुशबूदार वेज बिरयानी तैयार कर सकते हैं. इसे रायते, सलाद या चटनी के साथ सर्व करें.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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