संडे स्पेशल में बनाएं पनीर टिक्का, घर पर ऐसे मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद

संडे का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है. बच्चे भी घर पर होते हैं और पूरी फैमिली एक साथ समय बिताती है. ऐसे में हर किसी का मन कुछ स्वादिष्ट और मजेदार खाने का करता है. अगर आप भी संडे स्पेशल डिश को लेकर कंफ्यूज हैं कि इस बार क्या बनाया जाए? तो पनीर टिक्का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पनीर टिक्का स्वाद में बेहद लाजवाब होता है और इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है. कुछ लोगों को लगता है कि पनीर टिक्का बनाने के लिए तंदूर का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप बिना तंदूर के भी घर पर आसानी से स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का तैयार कर सकते हैं. इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. घर में मौजूद कुछ आसान सामग्री की मदद से आप इसे तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि घर में जो भी एक बार इसे खाएगा, वह बार-बार बनाने की फरमाइश करेगा. तो अगर आप भी इस संडे फैमिली के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो पनीर टिक्का जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं इसे बनाने की पूरी रेसिपी.
पनीर टिक्का बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती. इसके लिए आप आसानी से मिलने वाली चीजों का यूज़ कर सकते हैं.
एक बड़े बाउल में गाढ़ा दही लें. इसमें भुना हुआ बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक डालें. अब इसमें सरसों का तेल और थोड़ा नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि पेस्ट ज्यादा पतला न हो. गाढ़ा मैरीनेड पनीर और सब्जियों पर अच्छी तरह चिपकता है.
पनीर को बड़े चौकोर टुकड़ों में काट लें. इसी तरह प्याज और शिमला मिर्च को भी बड़े टुकड़ों में काटें. अब इन सभी चीजों को तैयार मैरीनेड में डालकर हल्के हाथों से मिलाएं. कोशिश करें कि हर टुकड़े पर मसाले की अच्छी परत लग जाए. बाउल को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो इसे 1 से 2 घंटे तक मैरीनेट करने से पनीर में मसालों का स्वाद और अच्छी तरह आ जाएगा.
मैरीनेट किए हुए पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को बारी-बारी से सींक में लगा लें. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा बटर या तेल डालें. सींक को तवे पर रखकर मिडियम आंच पर पनीर को चारों तरफ से सेंकें. पनीर को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि सभी तरफ से इसका रंग सुनहरा हो जाए. किनारों पर हल्का क्रिस्पी और भुना हुआ टेक्सचर आने लगे, तो समझिए पनीर टिक्का तैयार है. आप चाहें तो इसे ओवन या एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं. इससे पनीर पर हल्का रोस्टेड टेक्सचर और अच्छा स्वाद आता है. तैयार पनीर टिक्का को प्लेट में निकालें. इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला और नींबू का रस डालें. इसे हरी चटनी, प्याज के लच्छों और नींबू के टुकड़ों के साथ गर्मागर्म परोसें.
अगर आपको पनीर टिक्का में तंदूर जैसा हल्का स्मोकी स्वाद पसंद है, तो इसके लिए एक छोटा-सा कोयला गर्म करके कटोरी में रख सकते हैं. इस कटोरी को पनीर टिक्का वाले बर्तन में रखें और कोयले पर थोड़ा घी डालकर कुछ देर के लिए बर्तन को ढक दें. इससे पनीर में धुएं की खुशबू आ जाएगी और इसका स्वाद और भी ज्यादा रेस्टोरेंट जैसा लगेगा. पनीर टिक्का शाम की चाय, वीकेंड स्नैक या घर पर होने वाली छोटी-सी पार्टी के लिए अच्छा ऑप्शन है. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें मसालों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो इस संडे बाहर से स्नैक्स मंगाने के बजाय घर पर ही गरमागरम पनीर टिक्का बनाकर फैमिली के साथ इसका स्वाद लें.