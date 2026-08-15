हरियाली तीज पर बनाए स्पेशल शाही पनीर की सब्जी, जान लें पूरी रेसिपी

Shahi Paneer Recipe: हरियाली तीज पर कुछ स्पेशल डिश बनाने की सोच रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाया जाए? तो आप इस त्योहार को खास बनाने के लिए शाही पनीर की सब्जी बना सकती हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/make-special-shahi-paneer-for-hariyali-teej-check-out-the-full-recipe-8501833/ Copy

शाही पनीर को बनाने के आसान टिप्स (pexels)

हरियाली तीज के खास मौके पर अगर आप घरवालों के लिए कुछ स्पेशल और टेस्टी बनाने की सोच रही हैं, तो शाही पनीर एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. यह सब्जी स्वाद में रिच और क्रीमी होती है और इसे घर पर बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. अक्सर घर पर शाही पनीर बनाते समय ग्रेवी का स्वाद रेस्टोरेंट जैसा नहीं आ पाता, लेकिन कुछ आसान टिप्स को ध्यान में रखकर आप बेहद टेस्टी शाही पनीर की सब्जी तैयार कर सकती हैं.

शाही पनीर बनाने के लिए सामग्री

200 से 250 ग्राम पनीर, क्यूब्स में कटा हुआ

2 मीडियम साइज प्याज

2 से 3 टमाटर

10 से 12 काजू

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई

2 से 3 चम्मच फेंटा हुआ दही

1 तेजपत्ता

1 छोटी इलायची

दालचीनी का छोटा टुकड़ा

2 से 3 लौंग

1/2 चम्मच हल्दी

1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

1 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच गरम मसाला

1 से 2 चम्मच मक्खन या घी

कसूरी मेथी

नमक स्वादानुसार

1/2 चम्मच चीनी

जरूरत के अनुसार पानी

ऐसे तैयार करें शाही पनीर की ग्रेवी

सबसे पहले काजू को करीब 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें. अब एक पैन में थोड़ा घी या मक्खन गर्म करें. इसमें तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी और लौंग डालें. इसके बाद कटे हुए प्याज, टमाटर और भीगे हुए काजू डालकर तब तक पकाएं, जब तक प्याज और टमाटर अच्छी तरह नरम न हो जाएं. पेस्ट को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसे मिक्सी में डालकर एकदम स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. अगर आप ग्रेवी को रेस्टोरेंट जैसी सिल्की बनाना चाहती हैं, तो पेस्ट को छान लेना बेहतर रहेगा.

अब कढ़ाई में थोड़ा मक्खन या घी डालकर गर्म करें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनें. इसके बाद तैयार की गई प्याज-टमाटर की प्यूरी डालें और कुछ मिनट तक अच्छी तरह पकाएं. अब हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भूनें, जब तक ग्रेवी से तेल अलग दिखाई देने लगे. इसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट करें. इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाएं. चीनी ग्रेवी में मिठास बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए डाली जाती है.

अब डालें दही, क्रीम और पनीर

ग्रेवी तैयार होने के बाद आंच धीमी कर दें. फेंटा हुआ दही डालते समय लगातार चलाते रहें, ताकि वह फटे नहीं. इसके बाद फ्रेश क्रीम या मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब पनीर के टुकड़े ग्रेवी में डालें और धीमी आंच पर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं. पनीर को बहुत देर तक पकाने से वह सख्त हो सकता है. आखिर में कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच हल्का मसलकर डालें और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल दें.

शाही पनीर को बनाने के आसान टिप्स

शाही पनीर की असली जान उसकी स्मूद और क्रीमी ग्रेवी में होती है. इसलिए प्याज-टमाटर और काजू का पेस्ट जितना बारीक होगा, सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी. काजू को पहले गर्म पानी में भिगोने से ग्रेवी का टेक्सचर भी ज्यादा क्रीमी रहता है. अगर पनीर को हल्का फ्राई करके यूज़ कर रही हैं, तो फ्राई करने के बाद उसे कुछ देर गुनगुने पानी में डालकर रखें. इससे पनीर सॉफ्ट बना रहता है. वहीं, दही डालते समय गैस की आंच धीमी रखना जरूरी है.