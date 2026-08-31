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घर पर बनाएं टेस्टी मसालेदार सोया चाप, टेस्ट के आगे रेस्टोरेंट का खाना भी लगेगा फीका

Masala Soya Chaap Recipe: सोया चाप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. अगर आपको भी सोया चाप खाना पसंद है, तो इसे घर पर बनाना बेहद आसान है. आइए जानते हैं मसाला सोया चाप बनाने की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी.

Written by: Sapna
Updated: August 31, 2026, 7:12 PM IST
Homemade Soya Chaap
क्रीमी ग्रेवी के लिए इसमें काजू का पेस्ट डालें और कुछ मिनट तक पकाएं.

सोया चाप का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसका मसालेदार और चटपटा स्वाद ऐसा होता है कि एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करता है. कई लोगों को घर पर रेस्टोरेंट जैसी मसाला सोया चाप बनाना मुश्किल लगता है. खासकर इसकी क्रीमी और मसालेदार ग्रेवी को परफेक्ट बनाना थोड़ा कठिन होता है. कई बार मेहनत करने के बावजूद इसका स्वाद रेस्टोरेंट जैसा नहीं आ पाता. लेकिन अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान सामग्री और सही तरीके से आप घर पर ही बेहद स्वादिष्ट और क्रीमी मसाला सोया चाप तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी. तो चलिए जानते हैं मसाला सोया चाप बनाने की आसान रेसिपी.

सामग्री

  • सोया चाप स्टिक्स – 500 ग्राम
  • गाढ़ा दही – आधा कप
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 बड़ा चम्मच
  • प्याज की प्यूरी – 1 कप
  • टमाटर की प्यूरी – 1 कप
  • काजू का पेस्ट – 2 बड़े चम्मच
  • क्रीम या मलाई – 2 बड़े चम्मच
  • कश्मीरी लाल मिर्च – 1 छोटा चम्मच
  • हल्दी – आधा छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – आधा छोटा चम्मच
  • चाट मसाला – आधा छोटा चम्मच
  • तेल या बटर – जरूरत के अनुसार
  • नमक – स्वादानुसार

ऐसे तैयार करें मसाला चाप

घर पर सोया चाप बनाते समय सबसे जरूरी है कि चाप अच्छी तरह से सॉफ्ट हो और उसमें अंदर तक मसालों का स्वाद आए. इसके लिए सबसे पहले सोया चाप स्टिक्स को हल्के गर्म पानी में करीब 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रखें. इससे चाप नरम हो जाएगी. इसके बाद पानी निकालकर चाप को थोड़ा ठंडा होने दें और लकड़ी की स्टिक को सावधानी से बाहर निकाल लें. अब चाप को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें चाप के टुकड़ों को डालकर हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें. इन्हें बहुत ज्यादा कुरकुरा करने की जरूरत नहीं है. हल्का फ्राई करने से चाप का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. फ्राई की हुई चाप को एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें.

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ऐसे तैयार करें ग्रेवी

ग्रेवी बनाने के लिए एक कटोरी में गाढ़ा दही लें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसमें फ्राई की हुई सोया चाप डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. चाप को कुछ देर के लिए इस पेस्ट में रखने से मसालों का स्वाद अच्छी तरह अंदर तक पहुंचता है. ग्रेवी के लिए कड़ाही में तेल या थोड़ा बटर गर्म करें. इसमें प्याज की प्यूरी डालकर मीडियम आंच पर भूनें. जब प्याज का कच्चापन कम हो जाए और उसका रंग हल्का बदलने लगे, तो इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दें. अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह पकाएं. मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग दिखाई देने न लगे.

ऐसे बनाएं क्रीमी ग्रेवी

क्रीमी ग्रेवी के लिए इसमें काजू का पेस्ट डालें और कुछ मिनट तक पकाएं. काजू ग्रेवी को गाढ़ा और क्रीमी बनाने के साथ इसका स्वाद भी बढ़ाता है. अब इसमें मेरिनेट की हुई सोया चाप डालकर अच्छी तरह मिलाएं.  जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालें और कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर करीब 8 से 10 मिनट पकने दें. आखिर में इसमें दो बड़े चम्मच क्रीम या मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं. क्रीम डालने के बाद इसे बहुत तेज आंच पर न पकाएं, वरना ग्रेवी का टेक्सचर बदल सकता है. ऊपर से थोड़ा गरम मसाला और हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें. गरमा-गरम मसाला सोया चाप को नान, रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व करें.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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