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डिनर-लंच के बाद 1 गिलास जरूर पिएं सौंफ का पानी, इन 5 समस्याओं से मिल सकती है राहत

Fennel Water Benefits: अगर आप रोजाना डिनर-लंच के बाद 1 गिलास सौंफ का पानी पीने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 17, 2026, 3:09 PM IST
डिनर-लंच के बाद 1 गिलास जरूर पिएं सौंफ का पानी, इन 5 समस्याओं से मिल सकती है राहत

Fennel Water Benefits: खाना खाने के बाद कई लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा होने लगती है, जिस वजह से काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. खाने के बाद अक्सर पेट भारी होना, गैस, ब्लोटिंग या मुंह से बदबू आने की दिक्कत भी काफी ज्यादा होने लगती है. जब खाना थोड़ा मसालेदार या ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए, तो पाचन तंत्र पर इसका बुरा असर पड़ता है. भारतीय घरों में लंबे समय से इस्तेमाल की जाने वाली सौंफ खाने के स्वाद के साथ-साथ आपके पाचन को ठीक रखने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सौंफ को चबाकर खाने के अलावा इसका पानी भी कई लोग पीते हैं, जिससे कई सारी समस्याओं का निदान भी होता है. सौंफ का पानी यह किसी बीमारी का इलाज नहीं है और लगातार परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह तो आपको जरूर लेनी ही चाहिए. आइए आज आपको बताते हैं कि डिनर-लंच के बाद सौंफ का पानी पीने से क्या-क्या फायदा हो सकता है.

सौंफ का पानी पीने के फायदे

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1. मुंह की दुर्गंध कम

अगर आप रोजाना सौंफ का पानी पीते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ ही साथ मुंह की दुर्गंध को कम करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. दांतों और मसूड़ों की सफाई के साथ जरूरत पड़ने पर डेंटिस्ट से जांच करवानी भी काफी ज्यादा जरूरी है.

2. पाचन में मददगार

अगर आप भी रोजाना खाना खाने के बाद 1 गिलास सौंफ का पानी पीते हैं, तो पाचन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं. पेट को हल्का महसूस करने में मदद मिल सकती है. डाइजेशन को भी फिट रखने में मदद मिलती है.

3. गैस और ब्लोटिंग से आराम

अगर आप भी गैस और ब्लोटिंग से काफी ज्यादा परेशान हैं और ये समस्या लंबे समय तक बनी है, तो आपको इस डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए. वरना दिक्कत और भी बढ़ सकती है. कुछ लोगों में गैस और ब्लोटिंग से जुड़ी परेशानी में आराम देने में मदद भी नहीं मिलती है.

4. पेट की ऐंठन

कई लोगों को पेट की ऐंठन से काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर पेट दर्द तेज है, बार-बार हो रहा है या इसके साथ उल्टी, बुखार, खून आना या वजन कम होना जैसे लक्षण हैं दिखें तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

5. मीठा खाने की इच्छा

अगर आपको भी काफी ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है, तो आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.सौंफ का हल्का स्वाद मुंह का स्वाद बदलने में मददगार होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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