घर पर ऐसे बनाएं बेसन की बर्फी की चटपटी सब्जी, स्वाद ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे

हर दिन वही सीजनल सब्जियां खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करने का मन है, तो बेसन की बर्फी की सब्जी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आपने बेसन की बर्फी तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसी बर्फी से बनने वाली चटपटी सब्जी के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको घर पर बेसन की बर्फी की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताएंगे. देखने में यह बिल्कुल बर्फी जैसी लगती है, लेकिन मसालेदार ग्रेवी के साथ इसका स्वाद बेहद चटपटा और लाजवाब लगता है. इसे बनाने के लिए बेसन में कुछ आसान सामग्री मिलाकर बर्फी तैयार की जाती है और फिर इसे मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती. एक बार आपने यह अनोखी सब्जी घरवालों को बनाकर खिला दी, तो बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसका स्वाद चखकर उंगलियां चाटता रह जाएगा. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं बेसन की बर्फी की चटपटी सब्जी बनाने की पूरी रेसिपी.
सबसे पहले एक बर्तन में बेसन लें. इसमें थोड़ा नमक और हल्दी डालें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा और चिकना घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न रहें. इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बेसन का घोल डाल दें. इसे लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर पकाएं. कुछ देर में मिश्रण गाढ़ा होकर आटे जैसा होने लगेगा. जब यह कढ़ाई छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें.
एक थाली या प्लेट में हल्का तेल लगाकर तैयार बेसन का मिश्रण फैला दें. इसे चम्मच या स्पैचुला की मदद से बराबर कर दें. मिश्रण ठंडा और सेट होने के बाद इसे चौकोर या बर्फी के आकार के टुकड़ों में काट लें. अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और बेसन के टुकड़ों को हल्का सुनहरा होने तक तल लें. इन्हें बहुत ज्यादा कुरकुरा न करें, वरना ग्रेवी में डालने के बाद टुकड़े सख्त लगते हैं. तले हुए टुकड़ों को एक प्लेट में निकालकर रख दें.
अब दूसरी कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें जीरा और चुटकी भर हींग डालें. इसके बाद बारीक कटा प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड तक पकाएं. अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें. साथ ही हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मसाले को तब तक पकाएं, जब तक टमाटर अच्छी तरह गल न जाएं और तेल अलग दिखाई देने लगे. गैस को धीमा करके इसमें फेंटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं. अब जरूरत के अनुसार पानी डालकर ग्रेवी को उबाल आने दें. अंत में गरम मसाला डालकर मिला दें.
अब तले हुए बेसन के टुकड़ों को तैयार ग्रेवी में डालें. इन्हें धीमी आंच पर करीब 4-5 मिनट तक पकने दें, ताकि बर्फी के टुकड़ों में ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह समा जाए. ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें. गरमा-गरम बेसन की बर्फी की चटपटी सब्जी तैयार है. इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. अगर आप रोज की सब्जी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो यह देसी और स्वादिष्ट रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें.