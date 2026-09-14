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घर पर बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी दही पनीर सैंडविच, आसान है रेसिपी

Dahi Paneer Sandwich Recipe: क्या आपका मन भी कुछ टेस्टी और क्रिस्पी खाने का कर रहा है, तो आप प्रोटीन से भरपूर दही पनीर सैंडविच ट्राई कर सकते हैं. इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है. आप घर पर आराम से इसे बना सकते हैं.

Written by: Sapna
Updated: September 14, 2026, 6:54 PM IST
Dahi Paneer sandwiches
आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं या जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन हो, तब भी बना सकते हैं. (AI PHOTO)

क्या आप भी नॉर्मल खाने से बोर हो गए हैं और कुछ टेस्टी खाने का मन है, तो आप दही पनीर सैंडविच ट्राई कर सकते हैं. यह अंदर से क्रीमी और बाहर से क्रिस्पी होता है. पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो यह आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है, जिसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती है. अगर आपको दही पनीर का सैंडविच बनाना नहीं आता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपको इसकी पूरी रेसिपी बताएंगे.

सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

  • ब्रेड स्लाइस
  • पनीर
  • गाढ़ा दही
  • बारीक कटी हुई सब्जियां
  • काली मिर्च पाउडर
  • चाट मसाला
  • स्वादानुसार नमक
  • बटर

स्टेप बाय स्टेप बनाएं सैंडविच

दही को ऐसे करें तैयार

दही सैंडविच बनाने के लिए दही का यूज होता है. इसके लिए आप सीधे दही का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दही में पानी रहने से सैंडविच खराब हो सकता है. इसके लिए आपको दही को गाढ़ा करना होगा. इसके लिए आपको दही को करीब 1 घंटे तक किसी सूती कपड़े या छन्नी में रख देना है, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए.

स्टफिंग ऐसे करें तैयार

सैंडविच का असली स्वाद उसकी स्टफिंग में ही होता है. अगर इसे सही से तैयार कर लिया जाए, तो सैंडविच का स्वाद दोगुना हो जाता है. इसके लिए आपको एक कटोरे में गाढ़ा दही डाल लेना है. इसमें क्रश किया हुआ पनीर, बारीक कटी हुई सब्जियां, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डाल देना है. आप चाहें, तो अपने हिसाब से चीजों को हटा या बढ़ा सकते हैं.

ऐसे तैयार करें सैंडविच

सैंडविच तैयार करने के लिए आपको पहले ब्रेड की दो स्लाइस लेनी हैं और आप उनकी एक साइड पर हरी चटनी लगा सकते हैं. अगर आपका मन लाल चटनी लगाने का है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं. इसके बाद एक साइड पर जरूरत के हिसाब से स्टफिंग डाल देना है और उसे दूसरी स्लाइस से कवर कर देना है. इसके बाद तवा गर्म करना है और उसके ऊपर हल्का सा बटर लगा देना है. इसके बाद सैंडविच पर दोनों तरफ बटर लगाकर उसे सुनहरा होने तक सेक लेना है. तैयार है आपका प्रोटीन से भरपूर टेस्टी, क्रिस्पी और क्रीमी सैंडविच. आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं या जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन हो, तब भी बना सकते हैं.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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