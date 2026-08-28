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चिकन-मटन छोड़िए! घर पर वीकेंड में बनाएं टेस्टी सोया कबाब, बच्चों को भी आएगा पसंद

Veg Soya Kabab Recipe: आज आपको बताते हैं कि घर पर वीकेंड पर कैसे बना सकते हैं टेस्टी सोया कबाब. आइए आपको बताते हैं कैसे बना सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: August 28, 2026, 12:53 PM IST
चिकन-मटन छोड़िए! घर पर वीकेंड में बनाएं टेस्टी सोया कबाब, बच्चों को भी आएगा पसंद

Veg Soya Kabab Recipe: वीकेंड पर लोगों को कुछ न कुछ चीजें खाने का मन करता ही है और लोग बाहर जाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को टेस्टी सोया कबाब को खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. खास मसालों और सोया पोटली के सही मिश्रण से इसको बनाया जाता है. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. यह कबाब बाहर खाने जैसे स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं, इसको खाने के बाद इसको बार-बार बनाने का मन करेगा. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. हेल्दी होने के साथ-साथ यह कबाब स्नैक्स, पार्टी स्टार्टर या हल्के खाने के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आप भी कुछ खास वीकेंड पर खाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं आप कैसे इसको बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है.

टेस्टी सोया कबाब बनाने की सामग्री

अगर आप भी घर पर टेस्टी सोया कबाब को बनाना चाहते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होता है जैसे- सोया उबली और पिसी हुई, मैदा और कॉर्नफ्लोर, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, कसूरी मेथी, कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया, बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च, तलने के लिए तेल आप ये सभी चीजें घर पर आसानी से बना सकते हैं.

टेस्टी सोया कबाब बनाने की विधि

अगर आप घर पर ही टेस्टी सोया कबाब को बनाना चाहते हैं, तो आपको बता दें सबसे पहले उबली हुई सोयाबिन का पानी निचोड़कर इसको अच्छे से पीस लेना चाहिए. इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर को भी आपको मिला देना है. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. कॉर्नफ्लोर कबाब को टूटने से बचाने में मदद करता है. उन्हें सही शेप में लाने के लिए ये बेस्ट साबित होता है. पिसी हुई सोयाबड़ी में पुदीना, धनिया, कसूरी मेथी और सभी सूखे मसाले को भी आपको अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेना है. अब अपनी पसंद के अनुसार कबाब की शेप में आपको दे देना है. पैन में तेल गर्म करके आंच हल्का कर लेना है. कबाब को तेल में डाल देना है. कबाब को बार-बार न पलटें इसको अच्छे से आपको बना लेना है. एक तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको अच्छे से इसको पकना है. लच्छेदार प्याज, ताज़ा नींबू और तीखी हरी चटनी के साथ गरमा-गरम खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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