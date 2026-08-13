सूजी में दही मिलाकर 15 मिनट में बनाएं टेस्टी उत्तपम, नाश्ते के लिए है परफेक्ट

Suji Uttapam Recipe: अगर आप ब्रेकफास्ट में रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो टेस्टी होने के साथ जल्दी भी तैयार हो जाए, तो सूजी का उत्तपम एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और घर में मौजूद कुछ ही चीजों से आप इसे तैयार कर सकते हैं.

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सुबह के समय सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए, जो टेस्ट में अच्छा हो और बनाने में भी ज्यादा समय न लगे. ऐसे में आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में सूजी और दही से टेस्टी उत्तपम बना सकते हैं. यह बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. कम समय में बनने वाला यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ पेट भरने वाला भी है. इसलिए जब सुबह जल्दी हो और कुछ टेस्टी बनाने का मन करे, तो आप सूजी-दही का उत्तपम जरूर ट्राई कर सकते हैं.

उत्तपम बनाने के लिए सामग्री

1 कप बारीक सूजी

आधा कप दही

लगभग आधा कप पानी

1 छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ

1 टमाटर, बारीक कटा हुआ

1 छोटी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

नमक स्वादानुसार

थोड़ा सा ईनो या बेकिंग सोडा

सेंकने के लिए तेल या घी

ऐसे तैयार करें उत्तपम का बैटर

सबसे पहले एक बड़े बाउल में सूजी और दही डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा, लेकिन आसानी से फैलने वाला बैटर तैयार करें. इसमें स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह फेंट लें. बैटर को करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इस दौरान सूजी पानी और दही को अच्छी तरह सोख लेगी. कुछ देर बाद अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर कंसिस्टेंसी ठीक कर लें. उत्तपम को नरम बनाने के लिए तवे पर डालने से ठीक पहले बैटर में थोड़ा सा ईनो या बेकिंग सोडा डालें और हल्के हाथ से मिला दें. ध्यान रखें कि इसे डालने के बाद बैटर को बहुत ज्यादा फेंटना नहीं है.

तवे पर ऐसे बनाएं उत्तपम

सबसे पहले तवे को मिडियम फ्लेम पर गर्म करें. तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा तेल या घी लगाएं. अब एक कलछी बैटर लेकर तवे के बीच में डालें और इसे हल्के हाथ से गोल आकार में फैलाएं. इसे डोसे की तरह बहुत पतला नहीं करना है, बल्कि थोड़ा मोटा ही रखना है. इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डालें. सब्जियों को हल्के हाथ से दबा दें, ताकि वे बैटर के साथ अच्छी तरह चिपक जाएं. अब उत्तपम के किनारों पर थोड़ा तेल या घी डालकर मिडियम फ्लेम पर पकाएं. जब नीचे की सतह सुनहरी और हल्की क्रिस्पी हो जाए, तो इसे सावधानी से पलट दें. दूसरी तरफ से भी करीब 1 से 2 मिनट तक सेंकें. जब दोनों तरफ से उत्तपम अच्छी तरह पक जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी बैटर से भी उत्तपम तैयार कर लें.

किसके साथ करें सर्व

सूजी-दही के उत्तपम को आप अपनी पसंद की चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं. इसके साथ नारियल की चटनी और सांभर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है. इसके अलावा टमाटर-प्याज की चटनी, हरी धनिया-पुदीना चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ भी इसे परोसा जा सकता है. अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसे टोमैटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं. सुबह के समय जल्दी बनने वाला यह नाश्ता टेस्टी होने के साथ बनाने में भी काफी आसान है. ऐसे में जब भी कम समय में कुछ अलग और टेस्टी बनाने का मन हो, तो आप सूजी-दही का इंस्टेंट उत्तपम जरूर ट्राई कर सकते हैं.