नाग पंचमी के खास मौके पर घर पर बनाएं ये 3 टेस्टी दूध की मिठाइयां

Nag Panchami Sweets Recipe: नाग पंचमी के खास मौके पर आप घर पर ही भगवान के भोग के लिए स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर सकती हैं. खास बात यह है कि इन मिठाइयों को बनाने के लिए ज्यादा मेहनत या समय की जरूरत नहीं होती.

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नाग पंचमी पर घर की बनी इन मिठाइयों से आप पूजा के भोग को खास बना सकती हैं (AI PHOTO)

सावन के पावन महीने में इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त को मनाई जा रही है. इस दिन नाग देवता की विधि-विधान से पूजा की जाती है और उन्हें दूध, फूल व मिष्ठान का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी नाग पंचमी पर घर में कुछ खास बनाने की सोच रही हैं, लेकिन मिठाई को लेकर कंफ्यूज हैं, तो हम आपके लिए दूध से बनने वाली 3 आसान और स्वादिष्ट मिठाइयां लेकर आए हैं. इन्हें आप कम समय में घर पर तैयार कर सकती हैं और पूजा के दौरान भोग में भी चढ़ा सकती हैं.

1. मिल्क केक

मिल्क केक दूध से बनने वाली टेस्टी मिठाई है. इसका टेस्ट हल्का कैरेमल जैसा और टेक्सचर दानेदार होता है. इसे घर पर बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगी.

सामग्री:

2 लीटर फुल क्रीम दूध

1 कप चीनी

3-4 बड़े चम्मच देसी घी

आधा छोटा चम्मच नींबू का रस या साइट्रिक एसिड

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

बनाने का तरीका:

सबसे पहले भारी तले वाली कढ़ाई में दूध डालकर उबालें. उबाल आने के बाद गैस की आंच धीमी कर दें और दूध को लगातार चलाते हुए पकाएं. जब दूध काफी कम होकर गाढ़ा हो जाए, तब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस या साइट्रिक एसिड डालें. इससे दूध में हल्के दाने बनने लगेंगे. अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पेस्ट को तब तक पकाएं जब तक वह और गाढ़ा न हो जाए. इसके बाद घी और इलायची पाउडर डालकर कुछ देर और भूनें. जब मिश्रण कढ़ाई के किनारे छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें. एक ट्रे या डिब्बे में थोड़ा घी लगाकर तैयार पेस्ट डालें और अच्छी तरह दबाकर फैला दें. इसे कुछ घंटों के लिए ढककर सेट होने दें. जमने के बाद इसे मनचाहे आकार में काटकर भोग में चढ़ा सकते हैं.

2. सेवई की खीर

अगर आप कम समय में कुछ मीठा बनाना चाहती हैं, तो सेवई की खीर एक आसान ऑप्शन है. दूध, सेवई और ड्राई फ्रूट्स से बनने वाली यह खीर टेस्ट में मलाईदार और काफी टेस्टी लगती है.

सामग्री:

1 लीटर फुल क्रीम दूध

आधा कप सेवई

1 छोटा चम्मच घी

आधा कप चीनी

2-3 चम्मच कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

बनाने का तरीका:

सबसे पहले पैन में घी गर्म करके सेवई को धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. दूसरी ओर एक बर्तन में दूध उबालें. दूध में उबाल आने पर आंच धीमी कर दें और इसमें भुनी हुई सेवई डाल दें. अब कटे हुए मेवे डालकर खीर को करीब 7-10 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में इसे चलाते रहें ताकि दूध बर्तन की तली में न लगे. जब सेवई अच्छी तरह नरम हो जाए और दूध थोड़ा गाढ़ा दिखाई देने लगे, तब चीनी और इलायची पाउडर डालें. 2-3 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें. आप इसे गर्म या ठंडा करके भोग में शामिल कर सकती हैं.

3. चावल की खीर

चावल की खीर भारतीय घरों में बनने वाली पारंपरिक मिठाइयों में से एक है. पूजा और त्योहार के मौके पर इसे प्रसाद के तौर पर भी बनाया जाता है. इसे बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी और कुछ मेवों की जरूरत होती है.

सामग्री:

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1/4 कप छोटे दाने वाले चावल

4-5 बड़े चम्मच चीनी

1 छोटा चम्मच कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता

1 छोटा चम्मच किशमिश

1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

थोड़े से केसर के धागे, अगर पसंद हो

बनाने का तरीका:

चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद एक भारी तले वाले बर्तन में दूध उबालें और उसमें भीगे हुए चावल डाल दें. अब इसे धीमी आंच पर पकाएं और बीच-बीच में चलाते रहें. जब चावल पूरी तरह गल जाएं और दूध गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी, इलायची और कटे हुए मेवे डालें. चाहें तो खुशबू के लिए थोड़े केसर के धागे भी डाल सकती हैं. करीब 4-5 मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें. खीर को कुछ देर ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ी हो जाएगी. तैयार खीर को कटोरी में निकालकर ऊपर से थोड़े मेवे डालें और पूजा में भोग के रूप में अर्पित करें.

नाग पंचमी पर घर की बनी इन मिठाइयों से आप पूजा के भोग को खास बना सकती हैं. साथ ही, घर आए परिवार और मेहमानों को भी टेस्टी प्रसाद के रूप में इन्हें परोसा जा सकता है.