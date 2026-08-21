मसल्स को मजबूत बनाने के लिए घर पर बनाएं केले से ये 5 हेल्दी और टेस्टी डेजर्ट, रहेंगे हमेशा फिट

Healthy And Tasty Banana Desserts: अगर आप मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप केले से हेल्दी और टेस्टी चीजें बनाकर खा सकते हैं.

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Healthy And Tasty Banana Desserts: आजकल फिटनेस को लेकर लोगों में काफी जागरूकता भी बढ़ी हुई है. खासकर युवा खुद को फिट और काफी ज्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं. इसलिए काफी सारे तरीकों को अपनाते रहते हैं. एक्सरसाइज के साथ-साथ सही डाइट भी काफी ज्यादा जरूरी होती है, वरना शरीर पर इसका असर कम पड़ता है. अगर आप जिम जाते हैं या घर पर वर्कआउट करते हैं, तो डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स को आपको जरूर शामिल करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को बनाएं रखने और फिटनेस के लिए भी इसका काफी अच्छा माना जाता है. जिम जाने वालों और सेहत को फिट रखने के लिए केला काफी ज्यादा जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं रोजाना आप अपनी डाइट में केले से बनी कौन-कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं. आइए जान लीजिए.

केले से बनाएं 5 हेल्दी और टेस्टी डेजर्ट

1. बनाना ओट्स बाइट्स

आप अगर अपनी डाइट में कुछ टेस्टी और हेल्दी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बनाना ओट्स बाइट्स को बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको खाने के बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है. इसको घर पर बनाना भी काफी आसान है.

2. फ्रोजन बनाना बाइट्स

फ्रोजन बनाना बाइट्स को भी आप घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है. केले को गोल टुकड़ों में काटकर कुछ देर फ्रीजर में रखने के बाद इसके ऊपर से आपको डार्क चॉकलेट में कोट नट्स को मिलाकर आप खा सकते हैं.

3. बनाना कोको पुडिंग

बनाना कोको पुडिंग को भी आप खा सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. ये खाने में जितना ज्यादा टेस्टी होता है उससे ज्यादा ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है. इसकी मिठास आपको पसंद आएगी.

4. बनाना योगर्ट कप

बनाना योगर्ट कप को भी आप रोजाना बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको आप घर पर फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं.

5. बनाना पीनट बटर योगर्ट कप

बनाना पीनट बटर योगर्ट कप खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. अगर आपको क्रीमी और टेस्टी डेजर्ट पसंद है, तो बनाना पीनट बटर योगर्ट कप को बनाकर खा सकते हैं. इसको आपको एकबार घर पर जरूर बनाकर देखना चाहिए. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है.