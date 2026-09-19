वीकेंड पर बच्चों के लिए बनाएं पास्ता की ये 5 इंस्टेंट रेसिपीज, स्वाद ऐसा बार-बार मांगेंगे

Instant Pasta Recipes: वीकेंड पर अगर आप कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप पास्ता की ये 5 इंस्टेंट रेसिपीज को बना सकते हैं.

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Instant Pasta Recipes: वीकेंड का दिन बेहद ही खास होता है और यही दिन होता है कि सभी घर के लोग एक साथ छुट्टी मना रहे होते हैं. अधिकतर लोग घर पर कुछ खास बनाकर खाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो घर पर बनाकर पसंद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर खाना पसंद करते हैं. बच्चों के लिए भी क्या बनाएं ये समझ में नहीं आता है. हर दिन एक ही तरह का बोरिंग पास्ता खा-खाकर भी लोग परेशान हो जाते हैं.बच्चों को पास्ता काफी पसंद आता है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अलग-अलग सब्जियों, सॉस और मसालों के साथ में इसको आप और ज्यादा टेस्टी भी बना सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. इस वीकेंड बच्चों के लिए कुछ झटपट और स्वादिष्ट बनाना चाहती हैं, तो आप पास्ता की 5 आसान इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी को भी बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है, आइए आपको बताते हैं.

पास्ता की ये 5 इंस्टेंट रेसिपीज

1. टोमैटो चीज़ पास्ता

अगर आप बच्चों के वीकेंड को काफी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो आप टोमैटो चीज़ पास्ता को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. सॉस को कुछ मिनट पकाने के बाद इसमें उबला हुआ पास्ता डालें और अच्छी तरह मिलाएं.

2. देसी तड़का पास्ता

अगर आप पास्ते को कुछ अलग अंदाज में बनाना चाहते हैं, तो आप देसी तड़का पास्ता को भी बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी हो सकता है. सब्जियां हल्की पकने के बाद इसमें टोमैटो सॉस या पास्ता सॉस डालें फिर देखें कमाल.

3. क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता

बच्चों को क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता काफी ज्यादा पसंद आता है, ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसमें कुटी हुई काली मिर्च, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और नमक को आप अपने हिसाब से डालकर और ज्यादा टेस्टी सा बनाकर खा सकते हैं. आपका क्रीमी पास्ता तैयार है.

4. रेड सॉस पास्ता

आप वीकेंड पर अपने बच्चों के लिए रेड सॉस पास्ता को भी बना सकते हैं, ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसमें नमक, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा टोमैटो सॉस को मिलाकर इसको और ज्यादा टेस्टी भी बना सकते हैं. 2 मिनट तक पकाने के बाद आपका गर्मागर्म रेड सॉस पास्ता को खा सकते हैं.

5. गार्लिक बटर पास्ता

वीकेंड पर अगर आप कुछ हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप गार्लिक बटर पास्ता को बनाकर खा सकते हैं. इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और नमक को मिलाकर इसको और ज्यादा टेस्टी सा बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.