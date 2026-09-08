तीज की रौनक को बढ़ाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 टेस्टी व्यंजन, इनके बिना अधुरा है त्योहार

Tasty Dishes For Teej: हरतालिका तीज पर अगर आप कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप टेस्टी व्यंजन को बनाकर खा सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/make-these-5-tasty-dishes-at-home-for-teej-you-should-definitely-try-8519691/ Copy

Tasty Dishes For Teej: हरतालिका तीज का त्योहार आने वाला है और ये महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है, सुहागिन महिलाएं सजने-संवरने के साथ पूजा-पाठ करती हैं और घर में तरह-तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, जिनको खाना सभी को खूब पसंद भी होता है. तीज के मौके पर घर का माहौल खुशियों और उत्साह से भरा हुआ होता है. घर में लोग अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग चीजों को बनाते हैं. घेवर, मालपुआ से लेकर लोगों को अलग-अलग तरह की चीजों को खाना बड़ा ही पसंद आता है. घरों में तीज स्पेशल पकवान खूब बनाए जाते हैं. अगर आप भी घर पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आप घर में कौन-कौन सी चीजों को बनाकर खा सकते हैं.

तीज पर घर में बनाएं 5 तरह के टेस्टी व्यंजन

1. मालपुआ

अगर आप हरतालिका तीज पर कुछ खास चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मालपुआ को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको आप घर पर आसानी से भी बना सकते हैं. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है.

2. तीज स्पेशल घेवर

घेवर के बिना तो सारी तीज फीकी सी नजर आती है इसलिए आप बाहर से लाने की बजाय घर पर ही तीज स्पेशल घेवर को बनाकर खा सकते हैं. तीज और घेवर का कनेक्शन काफी खास माना जाता है. आजकल सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज भी तेजी से वायरल हो रहे हैं.

3. मेवे वाली खीर

मेवे वाली खीर खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. त्योहार पर खीर न बने तो मिठास का पता ही नहीं लग पाता है. अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, तो आप इस चीज को जरूर बनाकर खा सकते हैं. चावल की खीर बनाकर परिवार के साथ खाने में एक अलग ही मजा है.

4. कचौरी

तीज के दिन आप कचौरी को भी बनाकर खा सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं. आप इसको एक बार घर पर बनाकर देख सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं.

5. रसीले आलू और पूड़ी

आप घर पर रसीले आलू और पूड़ी को भी बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है और सभी को खानी बड़ी ही पसंद होती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाना बेहद ही पसंद होता है. इसको आप जरूर बनाकर एकबार तो खा सकते हैं.