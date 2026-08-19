60 के बाद भी फिट और एक्टिव रहना है तो Lifestyle में करें ये बदलाव

Fitness Tips: 60 की उम्र आते-आते हेल्थ से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. ऐसे में खुद को फिट और एक्टिव रखने के लिए डेली लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बेहद जरूरी है. अगर आप अपनी डेली लाइफ और खानपान का ध्यान रखें, तो 60 की उम्र में भी खुद को फिट और हेल्दी रखा जा सकता है.

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Fitness Tips for Seniors

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करना चाहिए, जिससे आप लंबे समय तक फिट और एक्टिव रह सकें. 60 की उम्र तक आते-आते बॉडी में पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती और ज्यादा एक्सरसाइज करना भी मुश्किल होता है.ऐसे में आप अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज शामिल कर सकते है. जिससे आपको बहुत से फायदे होंगे.

बॉडी को एक्टिव रखें

बढ़ती उम्र के साथ बॉडी की ताकत भी कम हो जाती है. अगर आप कुछ देर काम नहीं करते है, तो उसके बाद मसल्स में दर्द होने लगता है और काम करने में दिक्कत आती है. इसके लिए आपको डेली लाइफ में कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आप आपनी कैपेसिटी के अनुसार ही एक्टिविटी करें. इसके लिए आप डेली लाइफ में आप 30 मिनट वॉक को शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा, डेली सुबह उठकर रोजाना योगा कर सकते हैं. इससे आप बहुत से फिजिकल और मेंटली फायदें मिलेंगे. आप स्ट्रेचिंग भी शामिल कर सकते हैं. अगर आपको कोई बीमारी है, तो आप एकबार डॉक्टर से सलाह जरूर लें. ताकि आपको बाद में कोई परेशानी न आए.

खाने की थाली पर दें खास ध्यान

खान पान का भी हमारी बॉडी पर बहुत असर पड़ता है. आप जैसा खाते हैं, आपकी बॉडी वैसी ही हो जाती है. बढ़ती उम्र में बॉडी को हेल्दी खाने की जरूरत होती है. आप बाहर का खाना कम ही खाए और अपनी डाइट में न्यूट्रिशन से भरपूर खाने की चीजों को शामिल करें. डाइट में दाल, पनीर, बींस जैसे प्रोटीन वाली चीजों के साथ हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल कर सकते हैं. बहुत ज्यादा तला-भुना और पैकेज्ड खाना खाने से बचना चाहिए. नमक और चीनी की मात्रा भी कम ही रखना बेहतर है. आप आपने डॉक्टर से भी सलाह लेकर भी डाइट में चीजों को शामिल कर सकते हैं.

नींद को न करें नजरअंदाज

अच्छी नींद बॉडी को आराम देने के साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है. कोशिश करें कि रोजाना एक ही टाइम पर सो जाएं और सुबह भी जल्दी उठें. यह आदत आपकी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. इस उम्र में ज्यादातर नींद की भी समस्या हो जाती है. इसलिए आप बॉडी की नीड के हिसाब से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें. अगर आपको नींद की समस्या है, तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें.

तनाव कम करने के लिए निकालें समय

लगातार तनाव में रहने का असर सिर्फ मूड पर ही नहीं, बल्कि पूरे बॉडी पर पड़ता है. इसलिए रोज कुछ समय ऐसी एक्टिविटी के लिए निकालें, जिनसे आपको फिजिकल और मेंटल दोनों फायदे हो. आप मन को शांत करने के लिए डेली लाइफ में मेडिटेशन शामिल कर सकते है. तनाव को कम करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं. हल्का योग, संगीत सुनना, किताब पढ़ना या अपनी पसंद की किसी हॉबी में समय बिताना तनाव कम करने में मदद करता है. परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करना भी मानसिक रूप से एक्टिव रहने का अच्छा तरीका है.

लोगों से जुड़े रहना भी है जरूरी

बढ़ती उम्र में कई लोग सामाजिक गतिविधियों से दूर होने लगते हैं, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है. इसलिए परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताते रहें. किसी सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेना, दोस्तों से मिलना या अपनी पसंद के ग्रुप से जुड़े रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. खुद को सामाजिक रूप से एक्टिव रखने से रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहती है.

समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराएं

फिट रहने का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज और सही डाइट लेना नहीं है. उम्र बढ़ने के साथ टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करवाना भी जरूर है. इससे आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी बननी शुरू हुई है, तो आपको पता लग जाता है और आप उस पर टाइम पर ही कंट्रोल कर सकते हैं. समय-समय पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और डॉक्टर द्वारा सुझाए गए दूसरे जरूरी टेस्ट करवाते रहें.

आप उम्र बढ़ने के साथ भी एक्टिव और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इन आदतों को अपनी दिनचर्या में धीरे-धीरे शामिल करें. किसी भी नई एक्सरसाइज या डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार, डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.