शाम के स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं 5 मिनट में बनने वाली ये खास चीजें, खास बन जाएगा दिन

Tea Time Snacks Ideas: अगर आपको भी शाम की चाय के साथ कुछ न कुछ चीजें खाना पसंद है, तो आप 5 मिनट में बनने वाली चीजों को बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी और टेस्टी भी होता है. आइए जान लीजिए.

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(Pic credit-AI)

Tea Time Snacks Ideas: अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको चाय पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. शाम की चाय के साथ अगर आपको भी कुछ चटरपटर खाने का मन होता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, कि ऐसी कौन सी चीजों को बनाएं, जो सेहत के लिए तो अच्छी होगी ही बल्कि टेस्ट में भी काफी अच्छी होगी. दिनभर की भागदौड़ और कामकाज के बाद जब हाथ में गर्मागर्म चाय आती है, तो मजा ही कुछ और होता है. कुछ स्वादिष्ट और झटपट बनने वाला स्नैक मिल जाए मजा और भी दोगुना हो जाता है. अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि चाय के साथ ऐसा क्या बनाया जाए, जिसको बनाने में अधिक समय भी न लगे. ऐसे में 5 मिनट में तैयार होने वाले कुछ आसान स्नैक्स आज आपको इस खबर में बताते हैं, जिसको आप अपने घरों में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. एक बार बनाने के बाद इसको खाकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे. आइए जान लीजिए.

शाम के स्नैक्स में चाय के साथ क्या बनाएं?

1. मखाना चाट

अगर आप शाम की चाय में कुछ न कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपके लिए मखाना चाट एकदम बेस्ट रहेगा. ये खाने में तो टेस्टी होती ही है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी ज्यादा लाभकारी होती है. हेल्दी और लो-कैलोरी स्नैक चाहते हैं तो मखाना चाट को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं.

2. ब्रेड मसाला टोस्ट

आपको शाम की चाय के साथ में ब्रेड मसाला टोस्ट को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान है और एक बार खाएंगे, तो बार-बार बनाने पर हो जाएंगे मजबूर. शाम की चाय के साथ इसको आप बना सकते हैं. ये बेस्ट भी है. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान है और ज्यादा समय भी नहीं लगता है.

3. कॉर्न मसाला

कॉर्न मसाला खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. घर पर इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. एक बार खाने के बाद आप रोज-रोज चाय के साथ इसी को बनाकर खाएंगे. उबले हुए स्वीट कॉर्न से तैयार यह स्नैक स्वाद और पोषण दोनों ही आपको गजब का देता है. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है.

4. बेसन चीला रोल

बेसन चीला रोल बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद आएगा. थोड़ा भरपेट खाने का मन हो तो बेसन चीला रोल आपके लिए बेस्ट माना जाता है. यह प्रोटीन से भरपूर होता है और शाम की भूख को लंबे समय तक शांत रखने में भी ये मददगार साबित होता है.

5. वेज सैंडविच

शाम की चाय के साथ अगर आपको कुछ हेल्दी और चटपटा सा खाना पसंद है, तो आप वेज सैंडविच को घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको खाना लोगों को खूब पसंद होता है और साथ ही साथ एक बार खाने के बाद आपको भूख भी लंबे समय तक नहीं लगती है.