जन्माष्टमी के व्रत में बनाएं आलू से बनी ये स्पेशल डिश, झटपट तैयार होगी रेसिपी

Falahari Aloo Tikki Recipe: जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप भी व्रत रखने वाले हैं और सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए, इसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो फलाहारी आलू टिक्की एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. आलू से बनने वाली यह डिश स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट भरने वाली भी है.

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आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप जन्माष्टमी के व्रत में झटपट तैयार कर सकते हैं.

इस साल 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. जन्माष्टमी के दिन बड़ी संख्या में लोग भगवान श्रीकृष्ण की पूजा के साथ व्रत भी रखते हैं. व्रत के दौरान फलाहार किया जाता है, ऐसे में नाश्ते के लिए ऐसी डिश की जरूरत होती है जो स्वादिष्ट होने के साथ जल्दी भी तैयार हो जाए. अगर सुबह-सुबह आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप फलाहारी आलू टिक्की बना सकते हैं. इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकता है. व्रत में इसे आप अपनी पसंद की फलाहारी चटनी या दही के साथ भी खा सकते हैं. अगर आपको घर पर फलाहारी आलू टिक्की बनाना नहीं आता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप जन्माष्टमी के व्रत में झटपट तैयार कर सकते हैं.

फलाहारी आलू टिक्की बनाने के लिए सामग्री

आलू – 5 से 6

सिंघाड़े का आटा – 1 कटोरी

हरी मिर्च – 2 से 3

हरा धनिया – 1 कटोरी

करी पत्ते – 7 से 8

तेल – आवश्यकतानुसार

सेंधा नमक – स्वाद के अनुसार

फलाहारी आलू टिक्की बनाने की विधि

सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोकर कुकर में उबालने के लिए रख दें. आलू के जल्दी और अच्छी तरह पकने के लिए उन्हें जरूरत के मुताबिक पानी में डालकर उबालें. इस दौरान हरी मिर्च और हरे धनिए को बारीक काटकर रख लें. आलू पक जाने के बाद उन्हें कुकर से निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इनके छिलके उतारकर एक बड़े बर्तन में डालें और अच्छी तरह मैश कर लें. अब मैश किए हुए आलू में सिंघाड़े का आटा डालें. इसके साथ बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और करी पत्ते डालकर सेंधा नमक मिलाएं. सभी चीजों को हाथों या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मिश्रण एकसार हो जाए. मिश्रण तैयार होने के बाद हाथों में थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लें और हथेलियों के बीच दबाकर गोल और चपटी टिक्की का आकार दें. इसी तरह सारी टिक्कियां तैयार करके एक प्लेट में रख लें.

तवे पर ऐसे सेंके टिक्की

एक तवे या पैन में थोड़ा तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर टिक्कियों को सावधानी से तवे पर रखें और दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें. टिक्कियां तैयार होने के बाद इन्हें प्लेट में निकालें और दही या फलाहारी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें. व्रत के दौरान यह आलू टिक्की नाश्ते के लिए एक आसान और स्वादिष्ट ऑप्शन हो सकती है. इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं. जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.