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काली और गंदी कढ़ाई को बनाएं चमचमाती, बस अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खा

Kadai Cleaning Tips: कढ़ाई समय के साथ काली पड़ जाती है और उस पर जिद्दी चिकनाई भी जम जाती है. ऐसे में इसे साफ करने के लिए बाहर से महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप कढ़ाई पर जमी पुरानी चिकनाई और कालापन आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे फिर से चमका सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 8, 2026, 11:02 AM IST
Kadai cleaning tips
खाना बनाने के बाद लंबे समय तक इसे गंदा नहीं छोड़ना चाहिए

किचन में सब्जी बनाने से लेकर कई तरह के व्यंजन तैयार करने तक हर दिन कढ़ाई का इस्तेमाल होता है. ऐसे में बार-बार तेल, मसाले और तेज गर्मी के संपर्क में आने से इसकी सतह पर धीरे-धीरे चिकनाई जमने लगती है. कई बार खाना जल जाने की वजह से कढ़ाई पर काले और जिद्दी दाग भी पड़ जाते हैं. समय के साथ यही गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसे सामान्य तरीके से साफ करना मुश्किल हो जाता है. कई लोग कढ़ाई को साफ करने के लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान घरेलू उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप किचन में मौजूद चीजों से ही कढ़ाई पर जमी जिद्दी चिकनाई, कालापन और गंदगी को साफ कर सकते हैं. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर पुरानी गंदगी भी काफी हद तक हटाई जा सकती है और कढ़ाई पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आ सकती है.

बेकिंग सोडा और गर्म पानी से करें शुरुआत

अगर कढ़ाई के अंदर या बाहर जले हुए खाने के निशान और कालापन जमा है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक छोटे बाउल में कुछ चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को कढ़ाई के उन हिस्सों पर लगाएं, जहां कालापन या जली हुई परत नजर आ रही है. इसे करीब 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें. इस दौरान जमी हुई गंदगी कुछ नरम हो सकती है. समय पूरा होने के बाद मुलायम स्पंज या कढ़ाई के मटेरियल के लिए उपयुक्त स्क्रबर से धीरे-धीरे सफाई करें, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत जोर से रगड़ना नहीं है, खासकर अगर कढ़ाई की सतह नाजुक या कोटेड है.

 बेकिंग सोडा के साथ लें डिशवॉश लिक्विड

कई बार कढ़ाई पर सिर्फ कालापन नहीं होता, बल्कि तेल और मसालों की चिपचिपी परत भी जम जाती है. ऐसी स्थिति में बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा डिशवॉश लिक्विड इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई की सतह को हल्का गीला करें. इसके बाद उस पर बेकिंग सोडा छिड़कें और कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड की डाल दें. स्पंज से दोनों चीजों को हल्के हाथ से फैलाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्पंज की मदद से धीरे-धीरे सफाई करें. जमी हुई चिकनाई ढीली होने पर उसे हटाना आसान होता है. सफाई पूरी होने के बाद कढ़ाई को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि किसी भी तरह का साबुन या बेकिंग सोडा सतह पर न रह जाए.

पुराने दाग पर सफेद सिरका कर सकते हैं ट्राई

अगर कढ़ाई पर लंबे समय से जमी गंदगी है और सामान्य सफाई से वह नहीं निकल रही, तो सफेद सिरके का इस्तेमाल कुछ मटेरियल पर किया जा सकता है. इसके लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा बेकिंग सोडा डालें और उसके ऊपर थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका डालें. दोनों के संपर्क में आने पर झाग बनेगा. इसे कुछ मिनट तक काम करने दें और फिर मुलायम स्पंज से सतह को साफ करें. अंत में कढ़ाई को पानी से अच्छी तरह धो लें.

अंदर खाना बुरी तरह जल गया

कभी-कभी कढ़ाई के अंदर खाना इतनी बुरी तरह चिपक जाता है कि उसे सीधे स्क्रबर से हटाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में तुरंत रगड़ने के बजाय पहले जली हुई परत को नरम करना बेहतर रहता है. इसके लिए कढ़ाई में इतना पानी डालें कि जला हुआ हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाए. अब इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं और पानी को हल्की आंच पर गर्म करें. इसे लंबे समय तक तेज उबाल देने की जरूरत नहीं है. कुछ देर गर्म करने के बाद गैस बंद कर दें और कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद पानी निकालें और नरम स्पंज या उपयुक्त स्क्रबर से जली हुई परत को धीरे-धीरे साफ करें. अंत में कड़ाही को सामान्य तरीके से डिशवॉश लिक्विड से धोकर अच्छी तरह सुखा लें.

हल्के दाग और गंध के लिए नींबू 

अगर कढ़ाई पर बहुत मोटी जली हुई परत नहीं है, लेकिन हल्के दाग या तेल की गंध बनी हुई है, तो नींबू भी आजमाया जा सकता है. इसके लिए आधा नींबू लेकर हल्के दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें. इसके बाद कढ़ाई को डिशवॉश लिक्विड और पानी से धो लें. नींबू को भी किसी सतह पर लंबे समय तक लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए. कढ़ाई की सफाई के लिए आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए. खाना बनाने के बाद लंबे समय तक इसे गंदा नहीं छोड़ना चाहिए. अगर हो सके, तो कुछ देर बाद इसे साफ कर दें. तेल और मसालों की परत को हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह साफ करने की आदत डालें.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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