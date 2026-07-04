बरसात में गीले होकर खराब हो जाते हैं जूते, इन 5 आसान ट्रिक्स को अपनाकर बन जाएंगे वॉटरप्रूफ

Rainy Season Shoe Care: बारिश के मौसम में अगर आपके जूतें भी काफी ज्यादा गीले हो जाते हैं और खराब होने लग जाते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप उनको वॉटरप्रूफ बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 4, 2026, 4:06 PM IST
(Pic credit-AI)
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Rainy Season Shoe Care: बारिश का मौसम आते ही सभी का चेहरा एकदम खिल उठता है, लेकिन ये जितना सुहाना होता है, उतनी ही परेशानी अपने साथ लेकर आता है. ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाते ही एक दम बारिश शुरू हो जाए, तो जूतों का भीगकर काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. ऐसे में उनकी क्वालिटी तो खराब होती ही है बल्कि बदबू, फंगस और जल्दी खराब होने की समस्या भी काफी ज्यादा होने लग जाती है, जिस कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. ऐसे में हर बार महंगे वॉटरप्रूफ जूते खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है. अगर आप भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं और जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं आप कैसे घरेलू ट्रिक्स अपनाकर जूतों को वॉटरप्रूफ बना सकते हैं.

बरसात में जूतों को गीले होने से कैसे बचाएं?

1. वॉटरप्रूफ स्प्रे

आजकल काफी सारी चीजें आगे बढ़ गई हैं इसलिए अगर आप बरसात में अपने जूतों को बारिश के पानी से बचना चाहते हैं, तो आप वॉटरप्रूफ स्प्रे का जूतों में इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल बाजार में कई तरह के वॉटरप्रूफ स्प्रे आसानी से मिल भी जाते हैं. इस्तेमाल से पहले जूते को कुछ घंटे सूखने के लिए रख देने हैं.

2. शू कवर का इस्तेमाल

जूतों को अगर आप बारिश के पानी से बचाना चाहते हैं, तो आपको शू कवर का इस्तेमाल करना है ये काफी ज्यादा बेहतर साबित होता है और साथ ही साथ आपके जूतों को भी एकदम ठीक रखने का काम करता है. सिलिकॉन या रबर के शू कवर पानी को जूतों तक पहुंचने बिल्कुल भी नहीं देते हैं.

3. हेयर ड्रायर से सुखाएं

अगर आप जूतों को तुरंत सुखाना चाहते हैं, तो आपको हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना है. पहले जूतों को किसी ऊंची जगह पर लटका दें और फिर जब पानी निकलना बंद हो जाए, तो हेयर ड्रायर की गर्म हवा को जूतों में डालें और अच्छे से सूखा दें.

4. न्यूजपेपर

आप न्यूजपेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो तरीका काफी ज्यादा पुराना है. जूतों के अंदर से सभी हटाए जा सकने वाले पार्ट्स आपको अच्छे से निकाल देना है और फिर जूतों के अंदर न्यूजपेपर ठूंस दें. ये नमी को जल्दी सोख लेता है और आपके जूतों में पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा.

5. टेबल फैन

अगर आपके जूते बारिश के पानी से बूरी तरह से भीग गए हैं, तो आपको टेबल फैन का इस्तेमाल करना चाहिए. जूतों को पंखे के नीचे रखें और उन्हें दोनों ओर से हवा लगने दें.आप थोड़ा खोलकर रखें ताकि अंदर की नमी भी जल्दी से जल्दी सूख जाए.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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