रक्षाबंधन पर घर आए मेहमानों को खिलाएं मलाई कोफ्ता, उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Malai Kofta Recipe: रक्षाबंधन के मौके पर क्या खास बनाया जाए? इसको लेकर आप भी परेशान हैं, तो आप मलाई कोफ्ता ट्राई कर सकते हैं. चलिए इसकी पूरी रेसिपी जान लेते हैं.

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मलाई कोफ्ते को सर्व करते समय पहले बाउल में कोफ्ते रखें और उसके ऊपर गरमा-गरम मलाईदार ग्रेवी डालें.

त्योहार पर मेहमान तो घर आते ही हैं, लेकिन आप अगर हर बार वही सीजनल सब्जी और शाही पनीर की सब्जी बनाकर बोर हो गए हैं, तो आप घर पर ही टेस्टी मलाई कोफ्ते की सब्जी बना सकते हैं. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है. मलाई कोफ्ते की सब्जी का असली स्वाद उसके कोफ्तों में होता है. बहुत से लोगों से कोफ्ते अच्छे नहीं बन पाते हैं. आइए जान लेते हैं मलाई कोफ्ते की पूरी रेसिपी के बारे में.

कोफ्ते बनाने के लिए सामग्री

200 ग्राम पनीर

2 उबले हुए आलू

2 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर

2 चम्मच बारीक कटे काजू और किशमिश

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

ग्रेवी के लिए सामग्री

3-4 टमाटर

2 प्याज

10-12 काजू

1 इंच अदरक

4-5 लहसुन की कलियां

2 चम्मच मक्खन या घी

1 तेज पत्ता

2 हरी इलायची

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

1/2 चम्मच गरम मसाला

1/2 कप ताजी मलाई या क्रीम

1 चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक और थोड़ी चीनी

इस तरह तैयार करें कोफ्ते

कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैश किया हुआ पनीर, कद्दूकस किए हुए उबले आलू, मैदा या कॉर्नफ्लोर और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. पेस्ट तैयार होने के बाद इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें. अब हर लोई के बीच में हल्का सा गड्ढा करें और उसमें थोड़ा काजू-किशमिश भरकर अच्छी तरह बंद कर दें. सभी लोइयों को गोल आकार दे दें. एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और कोफ्तों को मिडियम आंच पर धीरे-धीरे तलें. जब उनका रंग सुनहरा हो जाए, तो उन्हें तेल से निकालकर अलग रख दें.

मलाईदार ग्रेवी बनाने की विधि

ग्रेवी के लिए एक पैन में मक्खन या घी गर्म करें. इसमें तेज पत्ता, इलायची और दालचीनी डालकर हल्का भूनें. इसके बाद अदरक, लहसुन और प्याज डालें और प्याज के नरम होने तक पकाएं. अब इसमें कटे हुए टमाटर और काजू डालकर कुछ मिनट तक पकाएं. जब टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें और पेस्ट को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसे मिक्सी में पीसकर बारीक पेस्ट तैयार कर लें. पैन में थोड़ा मक्खन डालकर तैयार किया हुआ पेस्ट डालें. इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नमक मिलाएं और मसाले को तब तक भूनें, जब तक उसमें से तेल अलग न होने लगे. अब इसमें मलाई या क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी और चुटकीभर चीनी डालें. ग्रेवी को कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. आखिर में गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर मिला दें.

ऐसे करें सर्व

मलाई कोफ्ते को सर्व करते समय पहले बाउल में कोफ्ते रखें और उसके ऊपर गरमा-गरम मलाईदार ग्रेवी डालें. ऊपर से थोड़ी क्रीम और बारीक कटा हरा धनिया डालकर सजाएं. रक्षाबंधन पर इसे नान, पराठे या रोटी के साथ गर्मागर्म परोसें. त्योहार के खाने में यह डिश न सिर्फ देखने में शाही लगेगी, बल्कि इसका स्वाद भी मेहमानों को जरूर पसंद आएगा.