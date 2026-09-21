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महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

Male Breast Cancer Symptoms: क्या आपको पता है कि पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ महिलाओं को ही ब्रेस्ट में कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आइए इसके लक्षण जान लेते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 21, 2026, 10:54 AM IST
Male Breast Cancer
आप तुरंत डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसका इलाज शुरू करवाएं. (AI PHOTO)

कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, जिससे जान भी जा सकती है. कैंसर कई तरह का होता है. यह एक ऐसी बीमारी है, जो एक बार हो जाए, तो इंसान का बचना नामुमकिन है. महिलाओं में अक्सर ब्रेस्ट कैंसर के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट में कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. इसलिए आपको कुछ सावधानियां पहले ही बरतनी चाहिए. ब्रेस्ट की निप्पल में पेन हो या अजीब सी गांठ बन जाए, तो डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा, क्योंकि आप इसे एक छोटी सी सूजन या गांठ, फोड़ा समझकर इग्नोर कर देंगे, तो हो सकता है यह आपकी जान के लिए खतरा हो. चलिए अब हम इसके लक्षण, बचाव और उन बातों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है.

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

ब्रेस्ट में दर्द और गांठ

कैंसर का शुरुआती लक्षण गांठ ही होती है. पुरुष की ब्रेस्ट या निप्पल पर भी यह गांठ हो सकती है. अक्सर लोगों को लगता है कि यह नॉर्मल सी गांठ है और खुद ही खत्म हो जाएगी. लोग इसे चोट, सूजन या फोड़ा समझकर इग्नोर कर देते हैं.

और पढ़ें: पुरुषों को भी हो सकता है Breast Cancer! इस तरह पहचानें इसके शुरुआती लक्षण

निप्पल का अंदर की तरफ सिकुड़

पुरुषों की ब्रेस्ट में कैंसर निप्पल के असामान्य होने पर भी हो सकता है. जैसे कि निप्पल पहले नॉर्मल थी और वो धीरे-धीरे अंदर की तरफ सिकुड़ रही है या फिर धंस रही है.

निप्पल में से डिस्चार्ज होना

कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि नॉर्मल ब्रेस्ट की निप्पल में से डिस्चार्ज होने लगता है या फिर खून, मवाद, पानी की तरह का पदार्थ निकलने लगता है.

अचानक सूजन

पुरुषों को ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं लगता. जैसे अचानक छाती पर सूजन आ जाना या फिर कोई घाव हो जाना, अंडरआर्म के पास लिम्फ नोड्स का सूजना या भारीपन महसूस होना.

इन बातों को न करें इग्नोर

अगर आपको भी ब्रेस्ट की निप्पल में गांठ जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर करने की भूल बिल्कुल न करें. आप तुरंत डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें और इसका इलाज शुरू करवाएं. कई केस में निप्पल को ही काट दिया जाता है, ताकि कैंसर पूरी बॉडी में फैले नहीं. कैंसर से बचाव के लिए आपको नशे से दूर रहना चाहिए. डेली व्यायाम करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए. समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाते रहने चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी हो, उसे समय रहते काबू पाया जा सके और आपकी जान बचाई जा सके. महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है. अगर आपको कोई भी लक्षण लग रहा है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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