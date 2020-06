नई दिल्ली: आम को फलों का राजा कहा जाता है. गर्मियां शुरु होते ही मार्केट में आम बिकने लगते हैं. आम हर किसी का पसंदीदा फल होता है. शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम खाना पसंद ना हो. आम में फाइबर, विटामिन सी, तांबा, फोलेट, विटामिन ए, ई, बी5 , के और बी6 पोटेशियम, मैग्‍नीश‍ियम,मैंगनीज जैसे खनिज तत्‍व मौजूद होते हैं. क्योंकि आम गर्मियों का फल हैं जिसे खाने के कई फायदें हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आम खाने के कई नुकसान भी होते हैं. आम में मेचुरल शुगर होता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है. Also Read - Weight Loss Tips: घर पर बनाएं ये स्पेशल ड्रिंक, तेजी से कम हो जाएगा एक्स्ट्रा वजन

भोजन के साथ भूलकर भी न खाएं आम

बहुत से लोगों का मानना है कि वजन घटाने वाले लोगों को आम का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसमें काफी मीठा होता है जिससे वजन बढ़ सकता है. लेकिन आपको बता दें कि आम खाने से आपका वजन नहीं बढ़ता लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इसे सही मात्रा में खाएं. अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो शेक, आमरस या स्मूदी के रूप में इसका सेवन न करें. “एक दिन में एक से ज्यादा खाने से बचें. सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने भोजन के साथ न खाएं और भोजन के बीच के टाइम पर आम खाएं. Also Read - वजन कम करने के लिए नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, बस दिन में इस समय पर खाएं खाना

इस तरह करें आम का सेवन

जरूरत से ज्यादा आम खाने से आपका वजन भी बढ़ता है और इससे आपक सेहत को भी नुकसान पहुंचता है. बता दें कि एक मीडियम साइज के आम में लगभग 150 कैलोरी पाई जाती हैं. जरूरत से ज्यादा आम खाने से निश्चित रूप से कैलोरी इनटेक बढ़ता है. खाना खाने के बाद आम खाने से कैलोरी बढ़ जाती है. इसके लिए सुबह और शाम के नाश्ते में आम का सेवन किया जाए तो कैलोरी इनटेक नियंत्रित रहेगा और वजन बढ़ने की समस्या भी नहीं होगी. Also Read - Roti vs Rice For Weight Loss: जानें क्या है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद