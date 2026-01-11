Hindi Lifestyle

ग्लोइंग स्किन चाहिए? ट्राई करके देखें मनुषी छिल्लर का मॉर्निंग रूटीन, सिर्फ पानी, शहद और ओजोनेटेड ग्लिसरीन से चमकेगा चेहरा

आप अगर मनुषी छिल्लर को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी स्किन दूर से ही चमकती है, हालांकि इसके लिए वो कोई खास प्रोडक्ट नहीं लगाती हैं बल्कि बस कुछ घरेलू नुस्खों को फॉलो करती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में

Manushi Chhillar Beauty Secrets: मनुषी छिल्लर किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, मानुषी ने साल 2017 में मिस इंडिया का ताज हासिल करके सभी को गौरवान्वित किया था, इतना ही उन्होंने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी हासिल किया. मनुषी एक मॉडल होने के साथ-साथ एक्ट्रेस भी हैं.

वैसे मानुषी अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अक्सर ये अपनी फ्लॉलेस स्किन को लेकर भी सुर्खियां बटोरती हैं. मनुषी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं, जहां उनकी फोटोज में फैशन, फिल्म प्रमोशन्स, ऐड्स और उनकी जिंदगी की झलकियां दिखती हैं. हाल ही में उन्होंने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जहां उन्होंने पहले एपिसोड में अपनी चमकदार स्किन के राज खोले हैं. इस वीडियो में वो अपनी सुबह की रूटीन दिखाती नजर आ रही हैं. अच्छी बात ये है कि ये बेहद सरल और किफायती भी है, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

स्टेप 1: चेहरे को सिर्फ पानी से धोना-

अक्सर लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि सुबह उठते ही चेहरे को साबुन या फिर फेसवॉश से धोने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना स्किन के लिए सही नहीं होता है. सुबह उठते ही मनुषी कोई क्लेंजर नहीं यूज करती हैं, वीडियो में वो बता रही है कि वो सिर्फ पानी से चेहरा धोती हैं. उनकी स्किन ड्राई है, इसलिए वो मानती हैं कि रात भर स्किन खुद नेचुरल ऑयल्स बनाती है, जो ग्लो देता है. धोने के बाद वो तौलिए से चेहरा पोंछती हैं रगड़ती नहीं, सिर्फ हल्के से थपथपाती हैं, ताकि स्किन डैमेज न हो.

स्टेप 2: हनी मास्क लगाना

ये बात तो हर किसी को पता है कि शहद को स्किन के लिए अच्छा माना जाता है तो मानुषी भी इसका इस्तेमाल करती हैं. चेहरा धोने के बाद मनुषी शहद लगाती हैं. वो कहती हैं, ये हाइड्रेशन और ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है. आमतौर पर वो शहद लगाकर जल्दी धो लेती हैं, लेकिन जब टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हैं. इसी दौरान वो हाइड्रोजनेटेड वॉटर तैयार करती हैं.

स्टेप 3: हाइड्रोजनेटेड वॉटर का कमाल-

हम में से कई लोग सुबह उठते ही किसी न किसी तरह की ड्रिंक पीते हैं वैसे ही मानुषी भी हाइड्रोजनेटेड वॉटर पीती हैं. ये उनकी पहली ड्रिंक होती है. उनके पापा ने उन्हें ये आदत सिखाई है. ये पानी एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एनर्जी बूस्ट देता है.

स्टेप 4: ओजोनेटेड ग्लिसरीन लगाना

शहद धोने के बाद मनुषी ओजोनेटेड ग्लिसरीन लगाती हैं. इसके बारे में भले ही आपने कम सुना हो, लेकिन ये काफी काम की चीज है. ये भी वो पापा की सलाह पर यूज करती हैं. ये बहुत हाइड्रेटिंग है, नॉन-कॉमेडोजेनिक (पोर्स ब्लॉक नहीं करता) और एंटीबैक्टीरियल, हीलिंग, एंटीवायरल गुणों से भरपूर है. वो कहती हैं कि वर्कआउट से पहले हैवी स्किनकेयर नहीं लगातीं और ये ग्लिसरीन एक्ने-प्रोन स्किन वालों के लिए भी अच्छा है

स्टेप 5: स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक-

ये मानुषी की दूसरी ड्रिंक होती है. वर्कआउट से पहले मनुषी एक स्पेशल ड्रिंक बनाती हैं इसमें वो एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन C),आयोडीन, पोटैशियम क्लोराइड और मेथिलीन ब्लू मिलाकर पानी में घोलती हैं. हालांकि वो इस बात को क्लियर करती हैं कि ये सब मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आप इसे ऐसे फॉलो मत करना. ये ड्रिंक एनर्जी बढ़ाती है, स्किन बेहतर करती है और बॉडी की सूजन कम करती है.

स्टेप 6: प्री-वर्कआउट मील-

वर्कआउट से पहले वो थोड़ा सा दाल-चावल और घी खाती हैं. वो कहती हैं, “ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फैट का परफेक्ट बैलेंस है, जो वर्कआउट के लिए एनर्जी देता है और वजन पर असर नहीं डालता.

स्टेप 7: जिम के बाद स्किनकेयर

अब आती है मानुषी के स्किन केयर की बात , वो जिम से लौटकर चेहरा क्लीन करती हैं, इसके बाद मॉइश्चराइजर, आई क्रीम और सनस्क्रीन लगाती हैं. 2 मिनट बाद क्विक मेकअप कर लेती हैं.

