मानसून के कारण डल हो गया है चेहरा? चेहरे पर इस सफेद चीज से मसाज करते ही चिपचिपी और बेजान त्वचा हो जाएगी छूमंतर

Monsoon Skin Care: मानसून आते ही चेहरे पर इसका असर काफी ज्यादा बुरा पड़ता है. हेल्दी और नेचुरल ग्लो पाने के लिए आपको बताते हैं चेहरे पर आप क्या लगा सकती हैं.

Written by: Ritika
Published: July 5, 2026, 12:11 PM IST
(Pic credit-AI)
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Monsoon Skin Care: मानसून लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन आपको बता दें कुछ लोग इसी मौसम में स्किन से जुड़ी दिक्कतों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं यह मौसम त्वचा के लिए कई सारी चुनौतियों को लेकर आता है. उमस, पसीना, धूल और बढ़ती नमी के कारण त्वचा बेजान, चिपचिपी और मुंहासों वाली नजर आ सकती है. स्किन को कई सारी दिक्कतों से बचाने के लिए महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का भी लोग सहारा लेते हैं. आजकल भी लोग कोई आसान और घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं, जिससे आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग और खिली-खिली लग सके. अगर आप स्किन को खिला-खिला रखना चाहते हैं, तो आप कच्चे दूध से चेहरे की मसाज को कर सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा. आइए जानते हैं, इसके फायदे के बारे में.

कच्चे दूध से चेहरे की मसाज करने के फायदे

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1. नेचुरल ग्लो

अगर आप रोजाना कच्चे दूध से अपने चेहरे की मसाज करते हैं, तो नेचुरल ग्लो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड हल्के एक्सफोलिएशन में मदद करता है आपका चेहरा काफी ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएगा.

2. त्वचा की गहराई से सफाई

अगर आप बरसात के मौसम में अपने चेहरे को कच्चे दूध से साफ करते हैं, तो त्वचा की गहराई से सफाई होती है और साथ ही साथ आपका चेहरा काफी ज्यादा चमकदार नजर आ सकता है. आपको इसको रोजाना अपने चेहरे पर लगाना चाहिए.

3. त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड

त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको रोजाना कच्चे दूध को चेहरे पर मसाज करके लगाना चाहिए. कच्चे दूध में मौजूद प्राकृतिक फैट्स त्वचा को नमी देने में भी काफी ज्यादा मददगार हो सकती है. अगर आप कच्चे दूध से चेहरे की मसाज करते हैं, तो आपका चेहरा मुलायम महसूस होगा.

4. चेहरे को फ्रेश और रिलैक्स

रात में सोने से पहले आपको अपनी स्किन पर कच्चे दूध से मसाज करना चाहिए. चेहरे की हल्की मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी काफी ज्यादा मददगार होती है. ठंडे कच्चे दूध से मसाज करने पर मानसून की उमस में त्वचा को ठंडक देना का काम करता है.

5. टैन और दाग-धब्बों को कम

अगर आप कच्चे दूध से चेहरे की अच्छे से मसाज करते हैं, तो टैन और दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ त्वचा की रंगत को समान दिखाने में भी ये मददगार हो सकता है. किसी भी तरह के दाग या पिगमेंटेशन को भी कम किया जा सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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