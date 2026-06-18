चेहरे की पिग्मेंटेशन को कम करने के लिए कच्चे दूध में मिलाकर लगाएं ये 1 सफेद चीज, जानें इस्तेमाल का तरीका

Facial Pigmentation Reduce Tips: अगर आप भी चेहरे की पिग्मेंटेशन से परेशान हैं और उसको कम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप गजब का निखार चेहरे पर पा सकते हैं.

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(Pic credit-pexel)

Facial Pigmentation Reduce Tips: आज के समय में ज्यादातर लड़कियां अपनी स्किन से जुड़ी दिक्कतों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. चेहरे पर पिग्मेंटेशन, दाग-धब्बे चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं. महंगी-महंगी चीजों को अपनाने के बाद भी चेहरे पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. परेशान लोग अक्सर ऐसे घरेलू उपायों की तलाश में रहते हैं, जो कम बजट में उनको अधिक फायदा दे सकें. त्वचा की रंगत को निखारने में कई बार महंगी-महंगी चीजें भी फेल हो जाती है. कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसको कई लड़कियां अपनी स्किन पर लगाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. आज आपको घरेलू नुस्खों में कच्चे दूध और फिटकरी को मिलाकर लगाने के फायदे के बारे में बताते हैं, जो आपके बड़े ही काम आ सकता है. अगर आप भी इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

कच्चे दूध और फिटकरी का पेस्ट कैसे तैयार करें?

अगर आप इस खास पैक को चेहरे पर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें कच्चे दूध और फिटकरी को पीसकर मिक्स कर लेना है और चाहे तो गुलाबजल भी एड कर सकती हैं. अब आपका खास फेस पैक बनकर तैयार है. इसको आप चेहरे पर हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं. इसको लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग बनेगी और साथ ही हर कोई देखता ही रह जाएगा.

कच्चे दूध और फिटकरी का फेस पैक लगाने के फायदे

1. त्वचा को नमी

अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी इस फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं, तो आपकी त्वचा में नमी बनी रहती है और साथ ही आपकी स्किन काफी ज्यादा खिली-खिली लगाने के बाद नजर आ सकती है.इसको आप हल्के हाथों से मसाज करके भी लगा सकते हैं.

2. चेहरे की गंदगी और पिग्मेंटेशन को कम

इस खास फेस पैक को अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, तो आपके चेहरे की सारी गंदगी चुटकियों में दूर हो सकती है और साथ ही आपकी स्किन काफी ज्यादा साफ नजर आएगी. आपकी स्किन को निखारने में ये काफी मददगार साबित हो सकती है. चेहरे की पिग्मेंटेशन को कम करने का भी काम करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्किन प्रोडक्ट या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. हर इंसान की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.