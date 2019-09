Monalisa आजकल टीवी शो ‘नजर’ के कारण चर्चा में हैं. इस शो से उन्‍हें बेतहाशा लोकप्रियता मिल रही है. पर इस बार उनकी जो फोटोज सामने आईं हैं उसे लाखों लाइक्‍स मिले हैं.

मोनालीसा ने इस फोटो को अपने इंस्‍टाग्राक अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें वे हरी साड़ी पहने दिख रही हैं. साथ में लाल लिपिस्‍टक का कांबीनेशन लोगों को खूब भा रहा है.

मोनालीसा ने लिखा, In Love With My Look ❤️…. #moviemastiwithmanishpaul #ootd #newshow #happyme #newbeginnings #blessed #gratitude #thankyou @neeti_simoes @preeti_simoes @zeetv

Styled by: @riddhirgandhi

Jewelleries: @aquamarine_jewellery

Makeup: @yogesh_gupta4545

Hair: @ashashellar

@vishanklakhara

बता दें कि भोजुपरी सिनेमा से लेकर टीवी शोज में धमाल मचा रहीं मोनालीसा अपनी फिगर को मैंटेन रखने के लिए काफी मेहनत करती हैं. मोनालीसा की फोटोज को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं.

गौरतलब है कि भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालीसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है. उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनकी हर फोटो, वीडियो को लाखों लाइक्स मिलते हैं. वे आजकल टीवी शो ‘नजर’ में काम कर रही हैं. इसमें वे डायन बनी है. लोग उनके इस किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं.

मोनालीसा पहले से ही भोजपुरी सिनेमा में काम करती रही हैं पर बिग बॉस 11 में आने के बाद से उनके प्रशंसकों की संख्या काफी बढ़ी है.

