बारिश में प्याज नहीं, इस बार बनाएं शेफ कुणाल कपूर के सुपर क्रिस्पी कॉर्न के पकोड़े, हर कोई मांगेगा रेसिपी

Crispy Corn Pakora Recipe: बारिश के मौसम में गरमा-गरम चाय के साथ पकोड़े खाने का मजा ही अलग होता है, अगर इस बार आप प्याज या पालक की जगह कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े की रेसिपी आपके मॉनसून स्नैक को और भी खास बना देगी.

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बारिश का मौसम लगभग हर किसी को अच्छा लगता है, छोटे से बड़ा हर किसी के मन को ये मौयम भाता है. ऐसे में झमाझम बारिश में जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है गरमा-गरम चाय के साथ क्रिस्पी पकोड़े. बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा होता है, हालांकि अक्सर घरों में प्याज, गोभी या फिर पालक के पकौड़े बनते हैं. अगर आप भी इन्हें कुछ नया ट्विस्ट देना चाहती हैं तो इस मॉनसून ट्राई करें कॉर्न पकोड़े.

हाल ही में मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने कॉर्न पकोड़े की स्वादिष्ट रेसिपी शेयर की है, उनकी इस रेसिपी से एकदम क्रिस्पी, अंदर से नरम और ऊपर से एकदम कमाल के पकौड़े बनेंगे. अगर आपने इन पकौड़ों को एक बार बनाकर खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा.

सामग्री-

कॉर्न पकौड़ों को बनाने के लिए आपको-

3 कप कॉर्न दाने (कद्दूकस करके coarsely पीसे हुए)

1½ बड़ा चम्मच घी

½ छोटा चम्मच हींग

2 छोटा चम्मच राई (मस्टर्ड सीड्स)

1 छोटा चम्मच जीरा

करी पत्ता (मुट्ठी भर)

2 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक

2 हरी मिर्च (कटी हुई)

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

½ कप दूध

बैटर के लिए:

1 कप बेसन

नमक स्वादानुसार

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी

½ छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर

बारीक कटा धनिया (मुट्ठी भर)

¾ कप पानी

डिप के लिए:

2 चीज़ स्लाइस

2 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स

6 काली मिर्च (कुटी हुई)

¼ छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन

½ कप हैंग कर्ड (दही का पानी निकाला हुआ)

¼ कप दूध (अगर जरूरत हो)

चुटकी भर काला जीरा

कैसे बनाएं पकौड़े?