बारिश में प्याज नहीं, इस बार बनाएं शेफ कुणाल कपूर के सुपर क्रिस्पी कॉर्न के पकोड़े, हर कोई मांगेगा रेसिपी

Crispy Corn Pakora Recipe: बारिश के मौसम में गरमा-गरम चाय के साथ पकोड़े खाने का मजा ही अलग होता है, अगर इस बार आप प्याज या पालक की जगह कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े की रेसिपी आपके मॉनसून स्नैक को और भी खास बना देगी.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 6, 2026, 3:20 PM IST
बारिश में प्याज नहीं, इस बार बनाएं शेफ कुणाल कपूर के सुपर क्रिस्पी कॉर्न के पकोड़े, हर कोई मांगेगा रेसिपी

बारिश का मौसम लगभग हर किसी को अच्छा लगता है, छोटे से बड़ा हर किसी के मन को ये मौयम भाता है. ऐसे में झमाझम बारिश में जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है गरमा-गरम चाय के साथ क्रिस्पी पकोड़े. बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा होता है, हालांकि अक्सर घरों में प्याज, गोभी या फिर पालक के पकौड़े बनते हैं. अगर आप भी इन्हें कुछ नया ट्विस्ट देना चाहती हैं तो इस मॉनसून ट्राई करें कॉर्न पकोड़े.

हाल ही में मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने कॉर्न पकोड़े की स्वादिष्ट रेसिपी शेयर की है, उनकी इस रेसिपी से एकदम क्रिस्पी, अंदर से नरम और ऊपर से एकदम कमाल के पकौड़े बनेंगे. अगर आपने इन पकौड़ों को एक बार बनाकर खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा.

और पढ़ें: शाम के स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं 5 मिनट में बनने वाली ये खास चीजें, खास बन जाएगा दिन

सामग्री-

  • कॉर्न पकौड़ों को बनाने के लिए आपको-
  • 3 कप कॉर्न दाने (कद्दूकस करके coarsely पीसे हुए)
  • 1½ बड़ा चम्मच घी
  • ½ छोटा चम्मच हींग
  • 2 छोटा चम्मच राई (मस्टर्ड सीड्स)
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • करी पत्ता (मुट्ठी भर)
  • 2 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक
  • 2 हरी मिर्च (कटी हुई)
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • ½ कप दूध

बैटर के लिए:

  • 1 कप बेसन
  • नमक स्वादानुसार
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • ½ छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर
  • बारीक कटा धनिया (मुट्ठी भर)
  • ¾ कप पानी

डिप के लिए:

  • 2 चीज़ स्लाइस
  • 2 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स
  • 6 काली मिर्च (कुटी हुई)
  • ¼ छोटा चम्मच बारीक कटा लहसुन
  • ½ कप हैंग कर्ड (दही का पानी निकाला हुआ)
  • ¼ कप दूध (अगर जरूरत हो)
  • चुटकी भर काला जीरा

कैसे बनाएं पकौड़े?

  • सबसे पहले एक भुट्टा लें और इसे कद्दूकस कर लें और coarsely पीस लें
  • अब कढ़ाई में घी गर्म करें, हींग, राई, जीरा, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें जब तक अच्छी खुशबू न आ जाए
  • अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें, फिर ग्रेटेड कॉर्न मिक्सचर डालकर अच्छे से मिलाएं. आखिर में दूध डालकर पकाएं जब तक अच्छे से मिल न जाए. फिर इसे ठंडा होने दें.
  • बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया और पानी डालकर गाढ़ा और चिकना बैटर तैयार करें, इसे 5-10 मिनट रख दें
  • चीज़ स्लाइस, चिल्ली फ्लेक्स, कुटी काली मिर्च, लहसुन, हैंग कर्ड, दूध और काला जीरा मिलाकर अच्छे से फेंट लें. क्रीमी डिप तैयार है
  • ठंडे कॉर्न मिक्सचर से छोटी-छोटी गेंदियां बनाएं. बेसन के बैटर में डुबोकर मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें
    गरमा-गरम पकोड़ों को चीज़ी डिप के साथ परोसें, ऊपर से चाट मसाला छिड़क दें तो स्वाद और बढ़ जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.