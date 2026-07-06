Monsoon Special Chef Kunal Kapurs Crispy Corn Pakora Recipe You Must Try With Evening Tea
बारिश में प्याज नहीं, इस बार बनाएं शेफ कुणाल कपूर के सुपर क्रिस्पी कॉर्न के पकोड़े, हर कोई मांगेगा रेसिपी
Crispy Corn Pakora Recipe: बारिश के मौसम में गरमा-गरम चाय के साथ पकोड़े खाने का मजा ही अलग होता है, अगर इस बार आप प्याज या पालक की जगह कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो शेफ कुणाल कपूर की क्रिस्पी कॉर्न पकोड़े की रेसिपी आपके मॉनसून स्नैक को और भी खास बना देगी.
बारिश का मौसम लगभग हर किसी को अच्छा लगता है, छोटे से बड़ा हर किसी के मन को ये मौयम भाता है. ऐसे में झमाझम बारिश में जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है गरमा-गरम चाय के साथ क्रिस्पी पकोड़े. बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा होता है, हालांकि अक्सर घरों में प्याज, गोभी या फिर पालक के पकौड़े बनते हैं. अगर आप भी इन्हें कुछ नया ट्विस्ट देना चाहती हैं तो इस मॉनसून ट्राई करें कॉर्न पकोड़े.
हाल ही में मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने कॉर्न पकोड़े की स्वादिष्ट रेसिपी शेयर की है, उनकी इस रेसिपी से एकदम क्रिस्पी, अंदर से नरम और ऊपर से एकदम कमाल के पकौड़े बनेंगे. अगर आपने इन पकौड़ों को एक बार बनाकर खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा.
सबसे पहले एक भुट्टा लें और इसे कद्दूकस कर लें और coarsely पीस लें
अब कढ़ाई में घी गर्म करें, हींग, राई, जीरा, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें जब तक अच्छी खुशबू न आ जाए
अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें, फिर ग्रेटेड कॉर्न मिक्सचर डालकर अच्छे से मिलाएं. आखिर में दूध डालकर पकाएं जब तक अच्छे से मिल न जाए. फिर इसे ठंडा होने दें.
बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया और पानी डालकर गाढ़ा और चिकना बैटर तैयार करें, इसे 5-10 मिनट रख दें
चीज़ स्लाइस, चिल्ली फ्लेक्स, कुटी काली मिर्च, लहसुन, हैंग कर्ड, दूध और काला जीरा मिलाकर अच्छे से फेंट लें. क्रीमी डिप तैयार है
ठंडे कॉर्न मिक्सचर से छोटी-छोटी गेंदियां बनाएं. बेसन के बैटर में डुबोकर मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें
गरमा-गरम पकोड़ों को चीज़ी डिप के साथ परोसें, ऊपर से चाट मसाला छिड़क दें तो स्वाद और बढ़ जाएगा.