बिस्तर से उठते ही कमर सीधी करने में होती है दिक्कत? जानें क्यों आती है अकड़न

अगर सुबह बिस्तर से उठते समय कमर सीधी करने में परेशानी होती है या झुकने पर खिंचाव महसूस होता है, तो इसकी वजह आपकी दिनचर्या भी हो सकती है. लंबे समय तक बैठना, गलत पॉश्चर, सोने का तरीका और कम शारीरिक गतिविधि कमर की अकड़न से जुड़े कारण हो सकते हैं.

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सुबह कमर अकड़ने की वजह लंबे समय तक बैठना, गलत पॉश्चर, गलत तरीके से सोना या ज्यादा मेहनत करना हो सकता है

हल्की गर्म सिकाई, थोड़ा चलना-फिरना और क्षमता के अनुसार हल्की स्ट्रेचिंग से राहत मिल सकती है

बचाव के लिए लगातार बैठने से बचें, कमर को सहारा दें और रोजाना हल्की शारीरिक गतिविधि करें

अगर अकड़न या दर्द बार-बार हो, बहुत ज्यादा हो या कई हफ्तों तक बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लें

सुबह बिस्तर से उठते ही अगर कमर सीधी करने में परेशानी हो या फिर झुकने पर खिंचाव महसूस हो, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें. कमर का अकड़ना एक आम समस्या है, जो कई बार गलत तरीके से सोने, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने या ज्यादा मेहनत करने के बाद हो सकती है. हालांकि, अगर यह समस्या बार-बार हो रही है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसके पीछे मांसपेशियों के अलावा रीढ़ से जुड़ी कोई परेशानी भी हो सकती है.

मांसपेशियों पर दबाव-

कमर अकड़ने की सबसे आम वजहों में लंबे समय तक बैठे रहना शामिल है. आजकल दफ्तर में लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठना या घर पर लंबे समय तक मोबाइल चलाना कमर की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ा सकता है. जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है, तो कमर और कूल्हों के आसपास की मांसपेशियां ठीक तरह से काम नहीं कर पातीं. इससे उठते समय अकड़न और खिंचाव महसूस हो सकता है. गलत तरीके से बैठना भी इस परेशानी को बढ़ा सकता है. कुर्सी पर बैठते समय लगातार आगे की ओर झुकना, कमर को सहारा न देना या मोबाइल को नीचे रखकर लंबे समय तक देखना शरीर की सामान्य बनावट पर असर डालता है. इसी तरह बहुत देर तक खड़े रहना या अचानक भारी सामान उठाना भी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है. ऐसी स्थिति में अकड़न के साथ दर्द भी हो सकता है.

कम चलना-फिरना भी इसका कारण-

सोने का तरीका भी कमर की अकड़न से जुड़ा हो सकता है. अगर रातभर शरीर ऐसी स्थिति में रहा, जिसमें कमर और उसके आसपास की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ा, तो सुबह उठने पर अकड़न महसूस होती है. कई बार कम चलना-फिरना भी इसका कारण बनता है, जब शरीर की मांसपेशियां नियमित रूप से काम नहीं करतीं, तो इससे शरीर का लचीलापन और ताकत प्रभावित होते है. इसलिए दिनभर बैठे रहने वाले लोगों को हल्की गतिविधि और नियमित कसरत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए.

कमर अकड़ने पर थोड़ी राहत के लिए हल्की गर्म सिकाई की जा सकती है. गर्माहट से मांसपेशियों को आराम मिलता है, इसके साथ ही लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार हल्का चलना-फिरना बनाए रखना बेहतर होता है. बहुत हल्के खिंचाव वाले व्यायाम भी मदद करते हैं, लेकिन अगर किसी गतिविधि से दर्द बढ़ता है तो उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि लंबे समय तक लगातार न बैठें. बीच-बीच में उठकर कुछ कदम चलें और बैठते समय कमर को सहारा दें. रोजाना हल्की कसरत, टहलना और शरीर की क्षमता के अनुसार मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें, ये कमर को मजबूत रखने में मदद करते हैं. हर बार कमर की अकड़न सामान्य नहीं होती, अगर दर्द बहुत ज्यादा है, बार-बार लौट रहा है या कई हफ्तों तक बना रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. (input-आईएएनएस)