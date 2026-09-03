वर्कआउट के बाद तुरंत प्रोटीन शेक जरूरी है या नहीं? सुबह-शाम एक्सरसाइज करने वाले लोग जानें सही नियम

वर्कआउट करने वाले लोगों के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन क्या सुबह और शाम एक्सरसाइज करने वालों को प्रोटीन लेने का तरीका भी बदलना चाहिए?

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हम में से कई लोग रोजाना प्रोटीन का सेवन करते हैं, खासकर जो नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं. कुछ लोगों को सुबह वर्कआउट करना पसंद होता है ताकि दिन की शुरुआत एक्टिव तरीके से हो सके, वहीं कुछ लोग शाम को वर्कआउट करते हैं ताकि वो शाम में एनर्जेटिक महसूस करें. हालांकि हम में से कई लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वर्कआउट का समय आपकी परफॉर्मेंस, रिकवरी और एनर्जी पर असर डाल सकता है. आइए डॉ. राजीव शर्मा (वाइस प्रेसिडेंट, मेडिकल अफेयर्स, Tata 1mg) से जानते हैं कैसे.

अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या सुबह या शाम वर्कआउट करने के हिसाब से प्रोटीन लेने का तरीका भी बदलना चाहिए? डॉ. राजीव शर्मा ने बताया कि सीधी बात ये है कि इसमें किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, आपके रोजाना के कुल प्रोटीन मात्रा, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पीना और नियमित वर्कआउट करना, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करते हैं या शाम 6 बजे, हालांकि, वर्कआउट से पहले और बाद में खाने के समय और भोजन में थोड़ा बदलाव आपकी एनर्जी और रिकवरी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं-

कई लोग सुबह खाली पेट वर्कआउट करते हैं, अगर आपको खाली पेट एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं होती, तो हल्की एक्सरसाइज के लिए ऐसाकरना सही है, लेकिन अगर आप हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दौड़ने या लंबे समय तक वर्कआउट करते हैं, तो एक्सरसाइज से पहले थोड़ा हल्का और आसानी से पचने वाला खाना लेना बेहतर हो सकता है.आप केला और दही, दूध के साथ ओट्स या फल और दही जैसी चीजें ले सकते हैं,इससे शरीर को एनर्जी मिलेगी और पेट पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.

वर्कआउट के बाद नाश्ता करें जो प्रोटीन लेने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें अंडे, पनीर, दही, दूध, दाल या प्रोटीन शेक शामिल करे. हालांकि, सिर्फ इसलिए कि आपने सुबह वर्कआउट किया है, तुरंत प्रोटीन शेक लेने की जरूरत नहीं है. कोशिश करें कि आपका नाश्ता संतुलित हो और उसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और दूसरे जरूरी पोषक तत्व भी शामिल हों.

अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं-

शाम को वर्कआउट करने वालों को दिनभर में अपने भोजन को बांटने में फायदा मिलता है. लंच, दोपहर का स्नैक और वर्कआउट से पहले का हल्का भोजन आपको एक्सरसाइज के लिए जरूरी एनर्जी दे सकता है.अगर आप ऑफिस के बाद जिम जाते हैं, तो कोशिश करें कि जिम पहुंचने तक आपको बहुत ज्यादा भूख न लगी हो. वर्कआउट से करीब 1–2 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला हल्का स्नैक लें. आप अपनी पसंद और शरीर के अनुसार फल और दही, पनीर सैंडविच, स्प्राउट्स या घर का बना कोई हल्का स्नैक ले सकते हैं.

शाम के वर्कआउट के बाद रात का खाना भी रिकवरी के लिए जरूरी होता है, इसमें प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, टोफू, अंडे, चिकन, मछली, दाल या दही शामिल करें. इनके साथ सब्जियां और जरूरत के अनुसार कार्बोहाइड्रेट भी लें.

क्या प्रोटीन लेने का समय वास्तव में मायने रखता है?

प्रोटीन कब लिया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय कोशिश करें कि आपकी रोजाना की प्रोटीन जरूरत पूरी हो और प्रोटीन को दिनभर के अलग-अलग भोजन में शामिल किया जाए, इससे शरीर को मांसपेशियों की रिकवरी और उन्हें बनाए रखने के लिए जरूरी प्रोटीन मिलता रहेगा.

हर व्यक्ति की प्रोटीन की जरूरत अलग होती है, यह शरीर के वजन, उम्र, शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज की तीव्रता और फिटनेस के लक्ष्य पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, मसल्स बढ़ाने या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति की प्रोटीन जरूरत सामान्य फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति से अलग हो सकती है.

ऐसे ही सुबह वर्कआउट करने का कोई एक सही समय नहीं है और न ही शाम को एक्सरसाइज करना सभी के लिए बेहतर है, आपके लिए सबसे अच्छा समय वही है, जब आप नियमित रूप से वर्कआउट कर सकें, पर्याप्त नींद ले सकें, सही तरीके से खाना खा सकें और शरीर को पर्याप्त आराम और रिकवरी का समय दे सकें. इसलिए सुबह या शाम वर्कआउट करने के कारण प्रोटीन रूटीन में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. बस इसे अपनी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें, वहीं, अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं, तो डिनर या वर्कआउट के बाद के स्नैक में प्रोटीन शामिल किया जा सकता है.