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डिलीवरी के बाद महिलाओं का रहन-सहन कैसा होना चाहिए? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद
Mother after delivery ayurveda lifestyle tips: आयुर्वेद के अनुसार डिलीवरी के बाद का समय महिलाओं के लिए पुनर्जन्म जैसा होता है. इस दौरान मां को अपनी सेहत के साथ बच्चे के पोषण का भी ख्याल रखना पड़ता है. आइये जानते हैं कि आयुर्वेद में डिलीवरी के बाद महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए क्या उपाय बताए गए हैं...
प्रसव के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य का असर न्यू बोर्न बेबी पर भी पड़ता है. इसी वजह से डिलीवरी के बाद, महिलाओं को अपने सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. इस दौरान संयमित रहन-सहन को लेकर आयुर्वेद में भी कुछ खास उपाय बताए गए हैं. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…
रिकवरी का समय
आयुर्वेद में डिलीवरी के बाद के 40 से 45 दिनों को सूतिका काल कहा जाता है. डिलीवरी के बाद महिला का शरीर शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलावों से गुजरता है. ऐसे समय में सही रहन-सहन और खान-पान ना केवल सेहत सुधारती है, बल्कि रोगों से लड़ने के लिए शरीर में इम्युनिटी भी बनाती है. भले घर में बच्चे के आने की खुशी हो, लेकिन मां को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है.
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आहार में ये चीजें शामिल करना फायदेमंद
आयुर्वेद के अनुसार, महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ के लिए हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन ही खाना चाहिए. मूंग की दाल, घी, सूप और खिचड़ी के साथ अजवाइन, सौंठ और मेथी जैसे मसालों का सेवन पाचन सुधारता है. इसके अलावा, गुनगुना पानी पीने से महिलाओं के शरीर से टॉक्सिक चीजें बाहर निकलती हैं और पाचन तंत्र बेहतर होता है.
मालिश और पेट बांधने की प्राचीन परंपरा
डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में दर्द की भी शिकायत रहती है. इसके लिए आयुर्वेद तिल या सरसों के तेल से अभ्यंग मालिश की सलाह देता है. ये मालिश मसल्स को मजबूत बनाती है. इसके साथ ही, सूती कपड़े या बेल्ट से पेट बांधना (Belly Binding) गर्भाशय को जल्दी सामान्य करने और पेट की मांसपेशियों को वापस शेप में लाने में मदद करता है.
इन चीजों से करें परहेज
आयुर्वेद के अनुसार, महिलाओं को डिलीवरी के बाद कम से कम एक साल तक ठंडी चीजें, जैसे-आइसक्रीम, फ्रिज का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में वात दोष बढ़ाती हैं. साथ ही, ज्यादा मसालेदार भोजन, मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर मां की रिकवरी और दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं.
नोट: डिलीवरी के बाद महिलाओं को लगातार अपने डॉक्टर के टच में रहना भी जरूरी है. इस आर्टिकल में बताएं टिप्स महज जानकारी के लिए है. इन सलाहों को, बिना डॉक्टर से पूछे व्यवहार में लाने से बचें.