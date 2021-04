Mulethi Hair Care Tips: आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोगों का लाइफस्टाइल काफी बदल गया है. रोजाना सुबह ऑफिस जाने की जल्दी और रात में घर आकर काम करने की टेंशन में लोगों के पास खुद का ख्याल रखने का समय नहीं है. इन्हीं सभी चीजों का असर हमारी हेल्थ बालों पर भी देखने को मिलता है. जिसके कारण बालों का सफेद होना, बाल झड़ना और गंजापन जैसी समस्याएं काफी आम हो गई हैं. बालों की इन सभी समस्याओं से बचने के लिए लोग कई चीजें अपनाते हैं. लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ता. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जिससे आपकी यह समस्या खत्म हो सकती है. हम आपको मुलेठी के बारे में बता रहे हैं. आयुर्वेद में भी मुलेठी (Mulethi Ke Fayde) के कई फायदे बताए गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मुलेठी (Balo Par Kare Mulethi Ka Istemal) किस तरह से आपको बालों की समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है. Also Read - How To Apply Conditioner: बालों में कंडीशनर लगाते समय ये गलतियां करती हैं महिलाएं, यहां जानें सही तरीका

लंबे बालों के लिए- अगर आप लंबे बाल पाना चाहती हैं तो इसके लिए मुलेठी का हेयर पैक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इस हेयर पैक को बनाने के लिए आधा कटोरी दही, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, आधा केला, 2 चम्मच हिना पाउडर लें. इन सभी चीजों को आपस में मिलाएं और बालों पर लगाएं. 30 से 40 मिनट रहने दें. फिर शैंपू से बालों को धो लें. Also Read - Castor Oil Hair Mask: सिर्फ अरंडी का तेल नहीं, अब लगाएं इसका हेयर मास्क, दूर होगी बालों से जुड़ी हर समस्या

झड़ते बालों के लिए- झड़ते बालों से अगर आप परेशान हैं तो इसके लिए आप मुलेठी का सेवन करने के साथ ही इसे बालों पर भी लगा सकते हैं. बालों पर लगाने के लिए 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच हिना पाउडर, 1 चम्मच सरसों का तेल लें. इन सभी चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें और लोहे की कढ़ाई में रातभर रहने दें. सुबह इस पेस्ट को बालों पर लगाएं. सूखने के बाद शैंपू से बाल धो लें. Also Read - Salt Hair Care Tips: बदलते मौसम में रूसी और हेयर फॉल की समस्या से हैं परेशान तो, बालों में यूं करें नमक का इस्तेमाल

सफेद बालों से छुटकारा- सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए 4 चम्मच सरसों तेल, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर लें. सरसों के तेल को गर्म करें और उसमें बाकी सभी चीजें मिला लें. इसे अब बालों की जड़ों पर लगाएं और मसाज करें. आधे घंटे के बाद सिर धो लें.